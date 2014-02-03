Ocak ayı enflasyonu beklentileri aştı

2014'ün ilk enflasyon rakamı beklentilerden yüksek çıktı. TÜFE yüzde 1,72 olarak gerçekleşti. Aylık en yüksek artış gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Bu kategoride yüzde 5,16 artış son 10 yılın en yüksek gıda artışı oldu. Yıllık ÜFE yüzde 10'un üstüne çıktı. Aylık ÜFE Nisan 2008, yıllık ÜFE ise Ocak 2012'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Zam şampiyonu ise çarliston biber oldu.

Yılın ilk enflasyon rakamları açıklandı. Ocak ayında TÜFE yüzde 1,72 olarak gerçekleşti. Beklenti TÜFE'nin yüzde 1.60 olacağı yönündeydi.

Yıllıklandırılmış TÜFE ise yüzde 7,48'e ulaştı.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise Ocak ayında yüzde 3,32 arttı. Yıllık ÜFE yüzde 10'un üzerine çıkarak yüzde 10,72'ye çıktı. Aylık ÜFE Nisan 2008, yıllık ÜFE ise Ocak 2012'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

En yüksek artış gıdada

Aylık en yüksek artış yüzde 5,16 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Bu kategoride yüzde 5,16 artış 2003'ten bu yana en yüksek gıda enflasyon artışı oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan alkollü içecekler ve tütünde yüzde 2,72, ulaştırmada yüzde 2,50, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,43, sağlıkta yüzde1,86 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 7,59 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Ocak ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,60 ile haberleşme oldu.

'ÖTV ve kur ile yükselmeye devam edecek'

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi İsmet Demirkol önümüzdeki aylarda artan döviz kuru ve Banka kredi maliyetlerindeki artış ÜFE'yi yükseltmeye devam edeceğini söyledi. Demirkol "TÜFE de ise, doların baz etkisi özellikle enerji maliyetlerinde etkisini hissettireceğinden ayrıca, yılbaşından yapılan ÖTV zamlarının etkisi ile TÜFE yükselişini sürdürecek" diye konuştu.

Zam şampiyonu çarliston biber

Tüketici fiyatları bazında ocak ayında en yüksek fiyat artışı görülen ürün yüzde 72,64 ile çarliston biber oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay yüzde 72,64'lük fiyat artışıyla çarliston biber “zam şampiyonu” olurken, bu ürünü fiyatı yüzde 61,57 oranında artan dolmalık biber ve fiyatı yüzde 57,48 artan patates izledi.

Ocakta fiyatı, en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 25 ile piyango bileti, yüzde 23,31 ile domates, yüzde 22,17 ile mandalina, yüzde 13,84 ile limon, yüzde 10,35 ile kuru fasulye, yüzde 9,81 ile tavuk eti yer aldı.

Yıllık en yüksek artış yüzde 11,95 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti.