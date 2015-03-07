T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye'de her 10 kadından 7'si mutsuz

Kırdan şehir merkezine gidildikçe ‘mutlu’ olanların sayısı hızla arttı

07 Mart 2015 11:58

Türkiye’de 3 bin kadınla anket yapan Gezici Araştırma Şirketi, “Eşinizden şiddet görseniz polise gider misiniz” diye sordu. Kadınların yüzde 67’sinden “Hayır” cevabını aldı. Çalışmada her 10 kadından 7’sinin mutsuz olduğu belirlendi.

Tür­ki­ye­’de­ki ka­dın­la­rın top­lum­da­ki yer­le­ri­ni be­lir­le­mek için Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti,  36 il ve 210 il­çe­de 3 bin 860 ka­dın­la yüz yü­ze an­ket yaptı.

An­ke­te gö­re, ka­dı­na şid­det her ge­çen gün ar­tar­ken, sos­yal hak­la­rı­nın da gözar­dı edil­di­ği tes­pit edil­di.

Bugün gazetesinden Cihan Acar’ın haberine göre, ça­lı­şan ka­dın­la­rın yüz­de 47’si iş­ve­re­nin SGK’­sız ça­lı­şır­ken, yüz­de 68’i de ça­lış­tı­ğı iş­ten mem­nun ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Çalışmada her 10 kadından 7’sinin mutsuz olduğu belirlendi.

Mutsuz olan kadınların geneli şiddet gören, üzerinde baskı olan, fikirlerini aile içinde ifade edemeyen, eşleri tarafından cinsel ilişki baskısı gören çoğunluk olduğu belirlendi. Kırdan şehir merkezine gidildikçe ‘mutlu’ olanların sayısı hızla arttı. Eğitim ve hane geliri artıkça “Evet mutluyum” cevapları hızla arttı.

 

 

‘Gidecek yerim yok’

 

“Şid­det gö­ren ka­dın ne­den bir şey yap­mı­yor” so­ru­suna ka­dın­la­rın yüz­de 60’ı “Gi­de­cek ye­ri yo­k”, yüz­de 32’si “E­ko­no­mik sıkıntıdan” ve yüz­de 7’si ise “U­tan­dı­ğı için sak­lı­yo­r” cevabını ver­di.

 

Yüzde 35'i dayakla tehdit edildi

 

Anketteki çarpıcı diğer bir ayrıntı erkeklerin kadınları şiddetle tehdit etmesi oldu. Kadınların yüzde 35’i eşlerinin dayakla tehdit ettiğini söyledi. “Eşiniz size hiç bağırıyor mu?” sorusuna kadınların yüzde 78’i “Evet” cevabı verdi.

 

‘Eşimi polise şikayet etmem’

 

An­ke­te ka­tı­lan ka­dın­la­rın yüz­de 45’i­nin eş­le­rin­den şid­det gör­dü­ğü, bun­la­rın da yüz­de 72’si­nin ev ha­nı­mı ol­du­ğu­nu be­lir­len­di. En dü­şük şid­det ora­nı ise yüz­de 12 ile Ege Böl­ge­si­’n­de gö­rül­dü. Eşin­den şid­det gö­ren ka­dın­la­rın ça­re­siz­li­ği de an­ket­te dik­kat çe­ki­yor.  “E­şi­niz­den şid­det gör­se­niz po­li­se gi­der mi­si­niz” so­ru­su­na ka­dın­la­rın yüz­de 67’si “Ha­yı­r” ce­va­bı ver­di. “Söz­lü şid­de­t” gö­ren ka­dın­la­rın ne­re­dey­se ya­rı­sı bu­nu “nor­ma­l” kar­şı­la­dı.

 

ETİKETLER

kadınmutsuzmutluistatistikankethaber

İlgili Haberler

Türkiye'den her iki kadından biri şiddet görüyor

Türkiye’ de kadınların yüzde 41.9’u yaşamları boyunca en az bir kere fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor

TÜSİAD'dan Kadınlar Günü mesajı: Meclis'te eşit temsili arzu ediyoruz, tek kanatla uçamayız

'Çalışma yaşamı başta her alanda çeşitlilik önemli çünkü farklılıklar engel değil, başarı demek'

Erkek şiddeti durdurulamıyor; 65 günde 55 kadın öldürüldü!

2014'te 294 kadın erkek şiddetinin kurbanı olmuştu. 2015'in ilk 65 gününde kadına şiddette azalma olmadı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24