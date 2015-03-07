Türkiye'de her 10 kadından 7'si mutsuz

Türkiye’de 3 bin kadınla anket yapan Gezici Araştırma Şirketi, “Eşinizden şiddet görseniz polise gider misiniz” diye sordu. Kadınların yüzde 67’sinden “Hayır” cevabını aldı. Çalışmada her 10 kadından 7’sinin mutsuz olduğu belirlendi.
Türkiye’deki kadınların toplumdaki yerlerini belirlemek için Gezici Araştırma Şirketi, 36 il ve 210 ilçede 3 bin 860 kadınla yüz yüze anket yaptı.
Ankete göre, kadına şiddet her geçen gün artarken, sosyal haklarının da gözardı edildiği tespit edildi.
Bugün gazetesinden Cihan Acar’ın haberine göre, çalışan kadınların yüzde 47’si işverenin SGK’sız çalışırken, yüzde 68’i de çalıştığı işten memnun olmadığını belirtti. Çalışmada her 10 kadından 7’sinin mutsuz olduğu belirlendi.
Mutsuz olan kadınların geneli şiddet gören, üzerinde baskı olan, fikirlerini aile içinde ifade edemeyen, eşleri tarafından cinsel ilişki baskısı gören çoğunluk olduğu belirlendi. Kırdan şehir merkezine gidildikçe ‘mutlu’ olanların sayısı hızla arttı. Eğitim ve hane geliri artıkça “Evet mutluyum” cevapları hızla arttı.
‘Gidecek yerim yok’
“Şiddet gören kadın neden bir şey yapmıyor” sorusuna kadınların yüzde 60’ı “Gidecek yeri yok”, yüzde 32’si “Ekonomik sıkıntıdan” ve yüzde 7’si ise “Utandığı için saklıyor” cevabını verdi.
Yüzde 35'i dayakla tehdit edildi
Anketteki çarpıcı diğer bir ayrıntı erkeklerin kadınları şiddetle tehdit etmesi oldu. Kadınların yüzde 35’i eşlerinin dayakla tehdit ettiğini söyledi. “Eşiniz size hiç bağırıyor mu?” sorusuna kadınların yüzde 78’i “Evet” cevabı verdi.
‘Eşimi polise şikayet etmem’
Ankete katılan kadınların yüzde 45’inin eşlerinden şiddet gördüğü, bunların da yüzde 72’sinin ev hanımı olduğunu belirlendi. En düşük şiddet oranı ise yüzde 12 ile Ege Bölgesi’nde görüldü. Eşinden şiddet gören kadınların çaresizliği de ankette dikkat çekiyor. “Eşinizden şiddet görseniz polise gider misiniz” sorusuna kadınların yüzde 67’si “Hayır” cevabı verdi. “Sözlü şiddet” gören kadınların neredeyse yarısı bunu “normal” karşıladı.