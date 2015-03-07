TÜSİAD'dan Kadınlar Günü mesajı: Meclis'te eşit temsili arzu ediyoruz, tek kanatla uçamayız

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, iş dünyasında, kamuda, siyasette yer alan herkesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine öncelik vermeye davet etti. Mesajda, “Cinsiyet eşitliği sağlanmış bir çalışma yaşamının çok daha demokratik, rekabetçi ve başarılı olacağına inanıyoruz. Siyasetin kadınların potansiyeline, enerjisine ve bakış açısına ihtiyacı var. Bu yılki genel seçimler sonucunda kadınların mecliste eşit temsilini arzu ediyoruz. Kadınların gücünü hayatın her alanına eşit katmalıyız. Tek kanatla uçamayız” denildi.

TÜSİAD’ın eski başkanları Ümit Boyner ve Arzuhan Doğan Yalçındağ ile mevcut Başkan Cansen Başaran Symes’ın birlikte fotoğrafı ile duyurulan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Kadına yönelik şiddet ile kadının eğitime, çalışma hayatına ve siyasete katılımındaki engeller sadece kadın sorunu değil, ‘toplum sorunu’. Ortak amacımız, nüfusun yarısını oluşturan kadınları diğer yarısı ile eşit konuma getirmek için çözümler geliştirmek olmalı. Kız çocuklarımızın eğitimine verilen önem ve yapılan yatırım, yarının güçlü toplumu ve üretken ekonomisini mümkün kılacak. Çalışma yaşamı başta olmak üzere her alanda çeşitlilik önemli çünkü farklılıklar engel değil, başarı demek. Cinsiyet eşitliği sağlanmış bir çalışma yaşamının çok daha demokratik, rekabetçi ve başarılı olacağına inanıyoruz. Siyasetin kadınların potansiyeline, enerjisine ve bakış açısına ihtiyacı var. Bu yılki genel seçimler sonucunda kadınların mecliste eşit temsilini arzu ediyoruz. Kadınların gücünü hayatın her alanına eşit katmalıyız. Tek kanatla uçamayız.”