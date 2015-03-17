Türkiye'de gazetecilerin yüzde 86'sı 'sansür var' diyor, birinci sırada yolsuzluk haberleri geliyor

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin ‘cezasızlık’la mücadelede medyanın rolüyle ilişkili basın mensuplarıyla yaptığı ankete göre Türkiye’de gazetecilerin yüzde 86’sı medyada sansür veya otosansürün yaygın olduğunu düşünüyor.

Ankete katılan gazetecilerin yüzde 92’si, medyada en çok sansürlenen / otosansürlenen konunun hükümet, belediye, bürokrasi ve yargıdaki yolsuzluk olduğunu düşünüyor. Bunu yüzde 63’le medya patronlarının hükümet ve muhalefetle ilişkileri takip ediyor.

Gazeteciler yolsuzluk haberi yaparken, yüzde 78 oranında hakkında çeşitli davalar açılabileceğini düşünüyor. Adli soruşturmaları yüzde 76’la işten çıkarılma endişesi izliyor. Sözlü ya da yazılı tehditler ise yüzde 75 oranında.

Yolsuzluk haberleriyle kamu yararı arasında doğrudan ilişki gören gazetecilerin oranı yüzde 80. Yolsuzluk haberleriyle kamu yararı arasında dolaylı bir ilişki görenlerin yüze 12'lik oranı da eklendiğinde bu sayı yüzde 92'ye çıkıyor.

Türkiye’de toplamda 10 bin 768 medya çalışanına ulaşan Uluslararası Şeffaflık Derneği, 768 kişiden geri dönüş aldı ve 367 anket gerçekleştirdi.

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin

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Ankette yer alan bazı sorular ve gazetecilerin verdikleri yanıtlar şöyle: