NYT: IŞİD'e katılım sağlayan siteler, Türkiye'deki sıkı internet sansürüne uğramıyor

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Türkiye’de Charlie Hebdo, ateist bir dernek ve PKK'ye yakın internet sitelerinin engellediğini ancak IŞİD’e yakınlığı ile bilinen sitelere göz yumulduğunu yazdı.



Cihan haber ajansının haberine göre, "Türkiye'deki İslamcı siteler, sıkı internet sansüründen kurtulmayı başarıyor" başlıklı haberde, 'Türkiye’de aşırı İslamcılara dokunulmazken, ifade özgürlüğüne' darbe vurulmasının çelişkili bir durum olduğuna dikkat çekildi.



Türkiye’nin geçen yıl Twitter’dan en fazla içerik sildirme talebinde bulunan ülke olduğununun hatırlatıldığı haberde "Son olarak bir güzellik kraliçesi, üst düzey bir gazete editörü, bir aktör ve aralarında bir gencin bulunduğu onlarca insan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettikleri için hedef alındı" tespiti yer aldı.

'IŞİD'e katılmak için foruma dönen site özgürce faaliyet gösteriyor'

Tim Arango imzasıyla yayınlanan makalede "Aynı zamanda, genel olarak Türklerin IŞİD’e katılmak için forum olarak kullandıkları Takva Haber özgürce faaliyet gösteriyor. Ayrıca cihatçılar için popüler olan bu haber sitesi, yakın zamanda Irak ve Suriye’deki savaşçılara, ABD öncülüğündeki koalisyonun, militanlara karşı insanız hava araçları ile düzenlediği saldırılarından nasıl korunabilecekleri konusunda ipuçları vermişti" ifadelerine yer verildi.

'IŞİD'in Türkiye'deki internet grubu çok geniş'

Haberde, Ankara’dan IŞİD’e katılıp daha sonra geri dönen 27 yaşındaki Can isimli Türk’ün görüşlerine de yer verildi. Can, "Bende merak uyandırdı ve insanların örgüte katılım süreci ve lojistik hakkında bilgi edindikleri forumlara yönlendirdi. IŞİD’in Türkiye’deki internet grubu çok geniş ve çok sayıda takipçileri var. Herkes burda bir araya gelip iletişim kuruyor. Hepimiz sokakta buluşsaydık, insanlar bunu fark ederdi" dedi.

Uzman görüşlere yer verilen haberde Columbia Üniversitesi’nde Türkiye’nin IŞİD politikasını araştıran David L. Phillips’in "IŞİD propagandasının büyümesine izin verilmesi, bunun desteklenmesine eşdeğerdir" ifadesini kullandı.

New York merkezli Dış İlişkiler Konseyi (CFR) Başkanı Richard N. Haas, "Türkiye IŞİD’ten ziyade, Esad ve Kürt ayrılıkçılar konusunda daha kaygılı. Türkiye’nin IŞİD bağlantılı web sitelerinin peşine düşmesi konusunda isteksiz olması, Türkiye’de gruba karşı bir 'iç hoşgörü" gösterilmesi ile bağlantılı" şeklinde konuştu.

Freedom House Avrasya Direktörü Susan Corke ise "Türkiye’de ateizmi teşvik eden siteler engelleniyor ama Takva Haber gibi radikal İslam bağlantılı sitelerine ise tolerans gösteriliyor" görüşlerine yer verdi.

Haberin son kısmında ise Türkiye’nin geçmişte "laik ve milliyetçi iktidar" zamanında da iyi bir örnek olmadığı, o dönemde 'Türklük’ kavramınına hakaretlerin sürekli suç sayıldığı vurgulanırken, "Şimdi ise hükümet İslam'a ya da cumhurbaşkanına hakaret saydığı ya da ateizmi teşvik ettiğini düşündüğü konuşmalara odaklanmış durumda" denildi.