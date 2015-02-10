Türkiye, Twitter sansüründe dünya lideri!

Türkiye’nin Twitter’e en çok sansür uygulayan ülke olduğu ortaya çıktı.



Alman televizyon kanalı N-TV’nin haberine göre, 2014 yılında Dünya çapında yapılan toplam 796 tweet silme başvurusunun 477’sinin Türkiye’den yapıldığı açıklandı.



Tweet silme başvurularında Türkiye’yi 91 başvuru ile Rusya ve 43 başvuru ile Almanya takip etti.

Silme başvuru nedenleri kişisel haklar

DHA'nın haberine göre, Türkiye’den yapılan tweet silme başvurularında neden olarak en fazla vatandaşların ve hükümet üyelerinin kişişel haklarına saldırı gösteriliyor. Twitter yetkilileri, başvuruların yüzde 70’ine karşı yasal yollara gittiklerini söylerken, çok davada bu çabaların boşa gittiğini belirttiler.

Türkiye'den 62 hesap iptal edildi

Türkiye’de geçen yılın ilk altı ayına oranla ikinci altı ayında Twitter hesabı ve mesaj silme başvurusunun üç kat arttığını belirten yetkililer, son dönemde 62 Twitter hesabının iptal edilmek ve bin 820 mesajın silinmek zorunda kalındığını açıkladılar.

Yolsuzluk iddiaları nedeniyle haftalarca kapatıldı

Haberde, Türkiye hükümetinin geçmişte Twitter’e karşı çok sert önlemler aldığına dikkat çekilerek, o zamanki Başbakan şimdiki Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı yapılan yolsuzluk iddiaları nedeniyle sosyal medya sitesi Twitter'ın haftalarca kapatıldığı yazıldı.

Rusya'nın sıkıntısı Ukrayna

Rusya’nın Twitter’la sorununun ise, Ukrayna krizi ile ilgili olarak yapılan barışçıl gösteriler olduğuna dikkati çekildi.



Almanya’dan yapılan 43 mesaj silme başvurusunun nedeni olarak ise genelde hakaret ve yasa dışı içerikler gösterildi. Geçen yılın ilk altı ayında Almanya’dan sadece iki mesaj silme başvurusu yapılmıştı.