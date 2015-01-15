Avrupa Parlamentosu, medyaya baskı ve sansür nedeniyle Türkiye'yi uyardı

Türkiye'deki ifade ve basın özgürlüğünü oylayan Avrupa Parlamentosu, son yılların en sert kararlarından birini aldı. Türkiye'de medyaya yönelik baskı ve sansür tasarısı 511 'evet' oyu ile onaylandı. Oylamaya 593 vekil katıldı

17 Aralık süreciyle birlikte Avrupa Parlamentosu'na (AP) taşınan Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğüne yönelik karar tasarısı bugün oylandı. Medyada sansür ve baskıya yönelik eleştirilerin yer aldığı karar tasarısına 593 milletvekilinden 511'i 'evet', 11'i ret oyu kullandı. 31 vekil ise kararsız kaldı...

'Türk hükümetine reform uyarısı'

Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi gruplar tarafından ortaklaşa kaleme alınan tasarıda, ifade özgürlüğü ve medyada çoğulculuğun Avrupa değerlerinin merkezinde olduğu vurgulandı. Türk hükümetinden ise düşünce, ifade ve medya özgürlükleri, hukuk devleti, demokrasi, eşitlik ve insan hakları alanlarında reformlar yapması istendi.

14 Aralık kınandı

Karar tasarısında 14 Aralık 2014 tarihinde bazı medya yöneticisi ve gazetecilerin gözaltına alınması da ayrıca kınandı. Bağımsız medyanın demokratik toplum için vazgeçilmez olduğuna hatırlatma yapılan karar tasarısında, Türkiye'de muhalif gazetecilerle medyaya yönelik baskı ve korkutmaya son verilmesi istendi.