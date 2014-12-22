Türkiye'de fındık üretiminin düşmesi Alman çikolatasını vurdu!

Almanya'daki çikolata üreticileri, Türkiye'de bu sene fındık üretiminin düşmesi ve fiyatların yükselmesi nedeniyle zor durumda kaldı. Almanya’daki süpermarketlerdeki reyonlarda özellikle öğütülmüş fındığın tükendiği, Türkiye’den fındık ithal eden çikolata üreticilerinin de sıkıntı yaşadığı belirtildi.

Erbil Başay’ın Anadolu Ajansı’ndaki haberine göre, Hristiyanların Noel Bayramı’nda tükettiği kurabiyelerinin en önemli katkı maddesinin fındık olduğu, fındık bulunamaması nedeniyle de kurabiyelerde badem kullanılmaya başlandığı ifade edildi.

Almanya Şekerleme Sanayi Birliği (BDSI) Sözcüsü Solveig Schneider, birçok tüketicinin süpermarketlerde fındık bulamadığını belirterek, “Alman şekerleme sanayisindeki şirketlerdeki durum da çok kritik. Özellikle fındığın kullanıldığı çikolata ve kurabiyeler gibi ürünler üreten şirketler zor durumda’’ dedi.

Fındığın yüzde 75’i Türkiye’den

Almanya’daki şekerleme sanayisinde işlenen tonlarca fındığın büyük bölümünün Türkiye’den geldiğine işaret eden Schneider, 2013 yılında Almanya’ya ithal edilen 102 bin ton fındığın yaklaşık yüzde 75’inin Türkiye’den ithal edildiğini kaydetti.

Schneider, ithal edilen fındığın bir kısmının da marketlerde satıldığını ve pastanelerde üretilen ürünlerde kullanıldığını belirtti.

Noel Bayramı'nda yapılan kurabiyelerde fındık yerine artık badem kullanılmaya başlandığını ifade eden Schneider, “Ancak bu, gıda sanayisinde teknik süreçlerin ve ambalajların değiştirilmesi gereksimi ortaya çıkarıyor ve tüketicinin de beğenisini karşılamıyor’’ şeklinde konuştu.

‘Fındığın maliyetinin iki katına çıkması çok büyük bir artış’

Türkiye’den fındık ithal eden dünyaca ünlü çikolata üreticisi Ritter Sport Şirketi Basın Sözcüsü Thomas Feger de on yıllardan beri fındığı bir önceki yıldaki rekolteden satın aldıkları için bu yıl darlık çekmediklerini ifade etti.

Kalite açısından fındığın büyük bir bölümünü Karadeniz Bölgesi'nden getirdiklerini belirten Feger, ancak şimdi, fındık fiyatlarının önemli oranda artmasından dolayı etkilendiklerini söyledi.

Satın aldıkları fındığı Türkiye’de depoladıklarını ve daha sonra kamyonlarla Almanya’ya getirdiklerini ifade eden Feger, 2015 için ihtiyaç duydukları fındığı satın aldıklarını, bundan dolayı bir darlık çekmediklerini kaydetti.

“Fındığın maliyetinin iki katına çıkması çok büyük bir artış'” diyen Feger, fındıklı çikolatanın yüzde 23’ünün fındıktan oluştuğunu, bundan dolayı tek bir ürün satan orta ölçekli bir aile şirketi olarak fındık fiyatının iki kat yükselmesini uzun vadede kaldırmalarının zor olduğunu belirtti.

'Bizim için çok zor bir yıl olacak'

Feger, kaliteyi düşürmemek için eski stoklardan da fındık satın almadıklarını kaydetti.

‘’Biz sadece çikolata yapıyoruz. Bundan dolayı bizim için çok zor bir yıl olacak’’ ifadesini kullanan Feger, bu sorunun gelecek rekolteye kadar süreceğine işaret etti. Feger, bu sürenin uzamasından endişe ettiklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye'de bu yıl yaşanan kuraklık ve don fındık üretimini etkilemiş, bu sene rekolte geçen yıla göre önemli miktarda düşmüş ve fiyatlar da artmıştı.