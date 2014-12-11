Don vurdu, üretim azaldı, fındık yağı fiyatı uçtu

Şu sıralar, market raflarında fındık yağının fiyatını görenler etikete bir kez daha bakıyor. Çok değil 40-45 gün önce 5’lik fındık yağı 46 lirayken şimdilerde 89 lira. Türkiye’nin en büyük fındık yağı üretici Ordulu Çotanak’ın sahiplerinden Selçuk Altaş “Bu yıl fındık çok az. Bu da yağın fiyatını etkiledi. Yüzde 100’lük bir artış var. Bize de ‘Çok kazanıyorsunuz’ diyorlar. Ama dışarıdan göründüğü gibi değil” diye konuştu.

Dinçer Gökçe’nin Hürriyet’teki haberine göre, fındık yağı fiyatları genelde zeytinyağı fiyatları ile paralel bir seviyede seyreder. Ancak, şimdilerde iki tür yağ arasındaki fiyat farkı makası ciddi ölçüde açılmış durumda. Türkiye’de iç piyasada satılan fındık yağının yüzde 90’ını Ordu’da üretim yapan Çotanak Yağ yapıyor. Kalan yüzde 10’luk kısımda ise Toprak Mahsulleri Ofisi ve Fiskobirlik’in ürettiği yağlar bulunuyor. Kuruluşu 70 yıla dayanan Çotanak markası ise 4 yıldan bu yana Altaş Grup bünyesinde.

Fiyat 4,5 liradan 15 liraya çıktı

Yıllık cirosu 150 milyon TL olan, 140 kadar çalışanı bulunan Altaş Yağ Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Altaş’a, fındık yağı fiyatlarındaki artışın sebebini sorduk. Selçuk Altaş, bugün yaşanan fiyat artışının temelinde 28-29 Mart gecesi yaşanan don olayının olduğuna işaret ederek “O gece yaşanan don, kayısı gibi fındığı da vurdu. 1.1 milyon ton beklenen rekolte 400 bin ton oldu. Hali hazırda piyasaya gelen fındık 300 bin ton. Kalan 100 bin tonda gelecek mi gelmeyecek mi belli değil. Durum böyle olunca kabuklu fındığın fiyatı da arttı. Kilosu 4.5 lira olan fındık 15 liraya çıktı. Bu denli yüksek tüm dengeleri sarstı” dedi.

‘Çok kazanıyorsunuz’ diyorlar

Altaş, aylık 100 tonun üzerinde fındık yağı ürettiklerini söz konusu ürünü market zincirlerine verdiklerini ifade etti. Altaş, stokta bulunan fındığın yavaş-yavaş azalması ile yağ fiyatlarının da yukarı yönlü harekete geçtiğini ifade etti. Altaş “Bizim yağ sektöründe kâr marjı yüzde 2-5 arasında değişiyor. Daha önce 40 liradan satılan yağı şimdilerde 80 liradan satıldığı için ‘çok para kazanıyorsunuz’ diyenler oluyor. Yüzde 100 kazansam şuanda burada olmaz Miami’de olurdum (Gülerek). Ancak iş göründüğü gibi değil. Ürünümüz, rafta kalmasın; sattığımız mal raftan düşmesin diye şu sıra kâr etmeden ürünü veriyoruz. Sineye çekiyoruz mecburen.” şeklinde konuştu.