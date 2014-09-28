Fındık alım fiyatı bir yıl içinde 6 liradan 15 liraya ulaştı

Fındık fiyatlarında yaşanan aşırı yükseliş beraberinde tartışmaları da getirdi. Bir yıl içinde kabuklu fındık alım fiyatı 6 liradan 15 liraya geldi. Sektör temsilcileri fındık politikasında Türkiye’nin ‘duvara tosladığını’ ifade etti.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan kuraklık ve don felaketleri tarım alanlarında birçok ürünü etkiledi. En çok etkilenen ürünler arasında da fındık geldi. Geçen yıl 600 bin tonu geçen üretim rakamlarına ulaşılırken, bu yılki rekolte 400 bin ton seviyelerinde kaldı. Bu rekolte kaybı da beraberinde fiyat artışlarını getirdi. Geçen yıl bu zamanlarda çiftçiden 6 liraya alınan kabuklu fındığın bu yılki fiyatı 15 liraya ulaştı. Üretici fiyatlarının bu denli artması raflarda son 1 ay içinde yansımaya başladı. 90 gramlık paketli kavrulmuş fındığın fiyatı 1 ay önce 2.5 lira seviyesindeyken, şimdi ise 3.75 liraya kadar çıktı.

Stok olması gerekiyor

Burak Coşan’ın Hürriyet’teki haberine göre, yaşananların 2008’de değişen fındık politikasından kaynaklandığını ifade eden Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Başkanı Lütfi Bayraktar, o dönemde sanayicilerin baskısıyla devlet eliyle yapılan alımın sonlandırıldığını ve bu yüzden bu fiyatlara ulaşıldığını iddia etti. Dünyada Türkiye’nin tekel olduğu bir üründe fiyat istikrarı sağlanamamasını bu sebebe bağlayan Bayraktar, şöyle konuştu:

“Devlet müdahale alımından vazgeçti ve serbest piyasa düzenine geçti. Bu sayede bir yıl 6 lira olan fındık kilosu bir sonraki yıl 15 liraya çıktı. Her sene farklı fiyatlar oluştu. Şimdi fındıkta kimsenin hesap etmediği noktaya ulaşıldı. Tarım ihracatının yüzde 15’ini oluşturan fındıkta stok olmaması da bu durumun nedenleri arasında. Rekolte düşüp elde de stok olmayınca piyasa dengelenemedi. Ne FİSKOBİRLİK’in elinde ne de Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) elinde fındık yok.”

Fiyatlar yükselebilir

Bu yıl fındıkta Türkiye’nin ‘duvar tosladığını’ dile getiren Lütfi Bayraktar, “Bir kesim üreticinin elinde fındık olduğu için fiyatlar onlara iyi gelecek. Ancak birçok yerde fındık yok. Ordu, Giresun, Samsun ve Trabzon’da sadece dar bir sahil kesiminde fındık var. Yüksek kesimlerde dondan dolayı fındık yandı. Sadece Batı Karadeniz’de Zonguldak, Düzce ve Sakarya’da fındık iyi durumda. Eğer talep artmaya devam ederse fiyatlar daha da yükselecek” dedi. Bayraktar, zam oranlarını sanayicilerin tam olarak raflara yansıtmadığını söyledi.

Tüketim düşecek

Fındıkta yaşanan fiyat artışının arz talep meselesi olarak değerlendiren Karadeniz İhracatçı Birlikleri Başkanı İlyas Edip Sevinç, “Daha tam olarak yeni ürünler piyasaya sürülmedi. İç tüketimin boyutlarını görmeden fiyat artacak veya azalacak demek yanlış olur. Bu analiz amcak ekim sonuna doğru olabilir. Ancak şu unutulmamalı ki fiyatı artan ürünün tüketimi düşüş gösterir. Üretici tarafında durum böyleyken raf fiyatlarında artış yaşanabilir. Ancak aldığımız ilk işaretlere göre yurtiçi tüketim oranları düşecek” diye konuştu.

2014 yılı Türkiye fındık rekoltesi: 400 bin ton

2013 yılı Türkiye fındık rekoltesi: 600 bin ton

2013’te fındık alım fiyatı: 6 TL

2014 fındık alım fiyatı: 15 TL

90 gram kavrulmuş fındığın 1 ay önceki fiyatı: 2.5 TL

90 gram kavrulmuş fındığın şimdiki fiyatı: 3.75

Türkiye’nin fındık ihracatı geliri: 1.7 milyar dolar

Fındığın tarım ürünleri ihracatındaki payı: %15