Türkiye'de barış sürecinin geleceği ve PKK

Haftalık İngiliz dergisi Economist bugünkü sayısında, "Türkiye ve Kürtler" başlığı altında, PKK mevzilerine yapılan son hava saldırılarını özetliyor ve "barış görüşmeleri artık bitti mi" diye soruyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yazı özetle şöyle:

Barış sürecinin kaderi Suriye'deki Kobanê kentiyle bağlantılıdır.

İstanbul Şehir Üniversitesi'nden siyaset bilimci Mesut Yeğen, PKK'ya karşı hava saldırıları gövde gösterisi olarak görüyor ve barış sürecinin kör topal süreceğini düşünüyor.

"Ama Kobanê düşerse, kurtarılamaz" diye de ekliyor.

Kürt yanlısı milletvekili Altan Tan da "Yol haritası yeni bir şey içermiyor. PKK'nın silahsızlandırılmasını istiyor. Bu, mevcut koşullar altında mümkün değildir" diyor.

Tan'ın koşullardan kastı Suriye ve Irak'ta IŞİD karşıtı savaş.

IŞİD'e karşı PKK'nın güç gösterisi ve laik olması, Kürt isyancıları Amerika için IŞİD'e karşı potansiyel müttefik haline getirdi.

PKK'nın aksine herhangi bir terörist listesinde olmayan PYD'ye yönelik Amerikan desteği de gelecekteki işbirliğinin göstergesi olabilir.

Türkiye de bundan korkuyor.

Barış görüşmeleri çamura saplanıp, PKK'nın bölgesel nüfuzu arttıkça, Türkiye cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hat değiştiriyor.

Sınırında kargaşa ve AKP'nin seçim performansının zayıflaması halinde yolsuzluk suçlamasıyla olası kovuşturma korkusu nedeniyle, Erdoğan artık Türkiye'nin milliyetçileri arasında yeni dostlar arıyor.

Türkiye Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in şahin açıklamaları rastlantı olmasa gerek.

Başka bir Türk akademisyen Arzu Yılmaz "Kürt sorununa güvenlik odaklı yaklaşıma doğru belirgin bir kayma var" diyor.

Kürt yanlısı parti de bunun baskısını hissediyor.

Tan "Öcalan ve PKK arasında sıkıştık kaldık" diyor.

Bazıları hükümetin stratejisinin Kürtler arasında bölünme tohumları saçmak olduğuna inanıyor.

Ama Kürtlerin kontrolden çıkmasından endişe etmesi gerekmez mi?

Her halükarda, Öcalan'ın halkı için somut tavizler koparması ne kadar uzun sürerse PKK saflarında huzursuzluk o kadar büyüyecek.

Yeğen "PKK Öcalansız parçalanabilir ancak ayakta kalır" diyor.

"Ama arkasında PKK olmadan, Öcalan bütün etkisini kaybeder" diye de ekliyor.