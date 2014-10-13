T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da Kobanê protestosuna 77 tutuklama

Van'da Kobanê eylemlerinde çıkan olaylarda adliyeye sevk edilen 176 kişiden 77'si tutuklandı

13 Ekim 2014 21:09

Van'da Kobanê eylemlerinde çıkan olaylarda gözaltına alınıp sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 176 kişiden 77'si tutuklandı.

Kobanê'ye destek amaçlı kent merkezi ve ilçelerde düzenlenen gösterilerde okul, araç, kuran kursları, okuma salonları, banka şubeleri, mobese sistemleri ile iş yerlerine molotofkokteyli attığı ve zarar verdiği öne sürülen 176 kişi gözaltına alındı.

176 şüpheliden sorgusu tamamlanan 174'ü adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülen şüphelilerden 77'si tutuklandı, 5'i adli kontrolle olmak üzere 97 kişi serbest kalırken, gözaltında bulunan 2 kişinin de sorguları tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

 

ETİKETLER

vankobaneprotestotutuklama

İlgili Haberler

Bursa'da Kobanê eylemlerine 6 tutuklama

Bursa'da yasadışı gösteri düzenlemek ve MOBESE'lere zarar vermek suçlamalarıyla gözaltına alınan 17 kişiden 6'sı tutuklandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24