Van'da Kobanê protestosuna 77 tutuklama

Van'da Kobanê eylemlerinde çıkan olaylarda gözaltına alınıp sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 176 kişiden 77'si tutuklandı.



Kobanê'ye destek amaçlı kent merkezi ve ilçelerde düzenlenen gösterilerde okul, araç, kuran kursları, okuma salonları, banka şubeleri, mobese sistemleri ile iş yerlerine molotofkokteyli attığı ve zarar verdiği öne sürülen 176 kişi gözaltına alındı.



176 şüpheliden sorgusu tamamlanan 174'ü adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülen şüphelilerden 77'si tutuklandı, 5'i adli kontrolle olmak üzere 97 kişi serbest kalırken, gözaltında bulunan 2 kişinin de sorguları tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edileceği belirtildi.