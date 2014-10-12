Bursa'da Kobanê eylemlerine 6 tutuklama

Bursa’da IŞİD saldırısı altında bulunan Kobanê’ye destek vermek amacıyla izinsiz gösteri düzenledikleri ve MOBESE’lere zarar verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 17 kişiden 6’sı tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, 9 ve 10 Ekim'de kentte meydana gelen olaylarla ilgili gerekli önlemlerin alınması sonucu olayların fazla büyümeden önlendiği bildirdi.

DHA’da yer alan habere göre, olaylara karışan kişilerin tespit ve yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda, yasadışı sokak eylemlerine katılan ve Mobese kameraları ile çevreye zarar verdikleri belirlenen 17 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, gözaltına alınan şüpheliler ve şüphe üzerine durdurularak arama yapılan bir araçta, 4 av tüfeği fişeği, 3 molotof kokteyli, 1 eldiven, 4 plastik boru ve ahşap sopa, 5 litrelik boş benzin bidonu bulunduğunu bildirdi.

Açıklamada, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sının 'Terör örgütü propoandası yapmak ve patlayıcı madde bulundurmak' suçlarından tutuklandığı kaydedildi.