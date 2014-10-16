IŞİD Kobanê'de adım adım geriliyor

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Kobanê'deki bazı mevzilerinden geri çekildiği belirtildi. Kobanê'deki Kürt yetkili İdris Nassan son günlerde IŞİD'in şehrin yüzde 20'den fazlasının kontrolünü kaybettiğini söyledi.

BBC'ye konuşan Nassan, Kobanê'nin doğusunda ve güneydoğusunda YPG güçlerinin IŞİD'in çekildiği bölgelere girip yeni mevziler kurmaya başladığını ifade etti.

ABD savunma yetkilileri ise ABD önderliğindeki hava saldırıları yoğunlaşırken Kobanê etrafında yüzlerce militanın öldürüldüğünü söylüyorlar.

Türkiye - Suriye sınırında bulunan BBC muhabiri Kasra Naji, Kürtler arasında bir iyimserliğin olduğunu ve birkaç gün içerisinde IŞİD'i Kobanê'den tamamen atabileceklerini düşündüklerini aktarıyor.

Naji, Koalisyon güçlerinin son günlerde Kobanê'nin tek bir bölgesini hedef almasının "IŞİD'in elinde tuttuğu son bölge" yorumlarını ortaya çıkardığını da ifade ediyor.

'Kobanê'nin düşme riski hâlâ var'

Ancak ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un sözcüsü John Kirby, IŞİD'e karşı elde edilen tüm kazanımlara karşın Kobanê'nin düşme riskinin hâlâ mevcut olduğunu da ifade etti.

Kirby, "IŞİD Kobanê'yi istediğini net biçimde gösteriyor ve bölgeye yeni militanlar sevk etmeye çalışıyor" dedi.

ABD önderliğindeki koalisyon güçlerinin koordinatörü emekli general John Allen ise, "Kobanê'de IŞİD'e karşı direnen güçlerin zaman kazanması için ilave hava desteği gerekiyordu, biz de bunu sağlıyoruz" dedi.

Dün bir telekonferans gerçekleştiren Avrupalı liderler ve ABD Başkanı Barack Obama, Irak ve Suriye'de IŞİD'in ilerleyişini durdurmak için daha fazlasını yapma konusunda mutabakata vardı.

İngiltere Başbakanı David Cameron'un makamı tarafından yapılan açıklamada, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderlerinin Irak ve Suriye'de "kapsayıcı bir politik yaklaşım" ve yerel güçlerin eğitime desteği hızlandırmaya karar verdikleri belirtildi.

2 günde 18 hava saldırısı

Kobanê'de IŞİD militanlarıyla YPG güçleri arasındaki çatışmalar devam ederken, ABD son iki gün içerisinde gerçekleştirilen hava operasyonlarıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Suriye'de 18 hava operasyonu yapıldığını ve bu operasyonların 16'sında IŞİD militanlarının konuşlandığı binaların bombalandığını söyledi.

Açıklamada, bombardımanda çok sayıda IŞİD mevzisinin vurulduğu kaydedildi.

Dünden itibaren Irak'ta 5 hava operasyonu gerçekleştirildiği, Haditha Barajı yakınlarına yapılan operasyonda IŞİD'in silahlı bir aracının ve sığınağının imha edildiği ifade edildi.

Irak'taki diğer 4 operasyonun ise Beici petrol rafinerisi yakınlarına yapıldığı ve bir IŞİD binasının, donanımlı savaş aracının, makineli tüfeğin ve topçu silahının vurulduğu öğrenildi.