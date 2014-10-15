Obama'dan IŞİD açıklaması



IŞİD'e karşı koalisyon ülkelerinin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarıyla Washington'da bir araya gelen ABD Başkanı Obama, IŞİD'le mücadelede başarının yanı sıra aksamaların da yaşanabileceğini söyledi.

Obama, IŞİD'in Suriye'de Kobani'ye saldırılarından ve Irak'ın Anbar vilayetindeki ilerleyişinden derin kaygı duyduğunu vurguladı. IŞİD hedeflerine yönelik hava bombardımanlarının süreceğini kaydeden Obama, ABD liderliğindeki koalisyonun bazı önemli başarılar elde ettiğini de hatırlattı. ABD Başkanı, Musul Barajı'nın IŞİD'den geri alınmasını bunlar arasında saydı.

'ABD ve Rusya istihbarat için anlaştı'

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı John Kerry ile Paris’te IŞİD tehdidine karşı alınabilecek ortak önlemleri görüştü. Görüşmede, IŞİD'le ilgili istihbarat alışverişini yoğunlaştırma konusunda mutabakata varıldığı bildirildi. Kerry, "farklı görüşlere de sahip olsak, aşırılıkla mücadele sorumluluğumuzun bilincindeyiz" dedi.

Suriye lideri Başar Esad, Rusya'nın müttefikleri arasında. Moskova'nın, Suriye'de IŞİD'e yönelik hava saldırılarında Şam'dan izin alınması talebini ABD reddediyor.

IŞİD, Irak ve Suriye'nin yaklaşık üçte birini kontrol altına almış durumda. Rus hükümetinin Irak güvenlik güçlerine silah ve eğitim sağlanması konusunu değerlendirdiği bildirildi.