Türkiye yazarı Fuat Uğur: Kaynaklarım, Cavit Çağlar'ın Olay TV'ye sattığını ama devir gerçekleşmeden olay patlayınca iç sözleşme yaptıklarını anlattı

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, bazı kaynaklarının Olay TV'ye ilişkin, “Cavit Çağlar sattı, karşılığında parasını da aldı ama devir gerçekleşmeden olay patlayınca ve hükûmetten Çağlar’a sitem gelince, bir çözüm aradılar. Formül de şu: Aralarında bir iç sözleşme yaptılar. Televizyonu şimdilik Cavit Çağlar devam ettirecek. Muhalif bir kanal olarak sürdürecek. Vakti geldiğinde de bu televizyon Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı mücadelesinin bir aparatı olacak.” dediğini aktardı.

Uğur, "Mantıklı. Bu türden iç sözleşmeleri ben de işitmiştim. Peki, bugüne dek 'Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye için çok büyük bir şanstır, onun kıymetini bilelim' diye konuşan, Sabah gazetesine verdiği röportajlarda övgülerini esirgemeyen Cavit Çağlar’a ne oldu da 180 derece dönüş yaptı? Acaba 'Ben hükûmeti bu kadar destekledim. Üstelik Rusya ile uçak krizi esnasında o zamanki Kazakistan Cumhurbaşkanı dostum Nazarbayev aracılığıyla bağlantı kurup Putin’e Cumhurbaşkanımızın mektubunu ilettim. İki ülkenin ilişkilerinin düzelmesinde majör görev üstlendim. Ama hiçbir finansal destek ya da ihale verilmedi' diyor mudur? Böyle bir derdi var mıdır? Bunun için mi gelecek vadettiğini düşündüğü Ekrem İmamoğlu’na yatırım yapıyordur?" ifadesini kullandı.

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