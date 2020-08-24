İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ekibi, Cavit Çağlar’ın eski kanalı Olay TV’nin yönetimini mi devraldı, taraflar ne diyor?

T24 Haber Merkezi

İsmet Berkan ve ekibinin online olarak abonelerine gönderdiği "Gündem" bülteninde, Bursa’da yayın yapan Olay TV’nin yönetiminin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın bir ekip tarafından devralındığı iddia edildi. İmamoğlu ekibi, iddiayı doğrulamazken, İstanbul'a taşınan Olay TV'nin yeni bir haber kanalına dönüştürülmesi için hazırlıkların sürdüğü öğrenildi.

İsmet Berkan, "Gazeteleri okuduktan sonra arta kalanlar" alt başlığıyla hazırlanan bugünkü (24 Ağustos 2020) Gündem'de“Cavit Çağlar’ın hepimize bir büyük sürprizi var” başlığıyla yayımlanan yazısında, İmamoğlu’na yakın bir grubun Olay TV yönetimini devraldığını iddia ederek şunları yazdı:

“Bugünlerde Cavit Çağlar’ın adını sık sık duymaya hazır olun. Çünkü Çağlar, Türkiye’de para ve iş sahibi hiç kimsenin cesaret edemeyeceği bir şeye kalkışıyor, açıkça Recep Tayyip Erdoğan’ın bir siyasi rakibini destekleyecek bir TV kanalına destek oluyor. 'Destek oluyor' biraz lafın gelişi; kanalın sahibi Cavit Çağlar. Ekrem İmamoğlu adına hareket eden bir grup, Çağlar’ın merkezi Bursa’da olan 'Olay TV'sinin yönetimini devralıyor. Kanalın genel yayın yönetmenliğine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Müşaviri, bir zamanlar Kanal D’nin başarılı yöneticisi Süleyman Sarılar getirildi.”

Yazıda Olay TV’nin, 20 Ekim 1991 seçimlerinden sonra Süleyman Demirel'in başbakanlığında DYP-SHP koalisyonuyla kurulan 49. Hükümet'te ve aynı koalisyonun kurduğu izleyen hükümetlerde Devlet Bakanı olarak kabineye giren iş insanı Cavit Çağlar’a ait olduğu, Çağlar’ın kanalın sahiplik yapısını değiştirmeden gruba destek olacağı şu ifadelerle iddia edildi:

"Kanalın sahiplik yapısında hiçbir değişiklik yok. Bunun bir sebebi, patron değişikliğinin RTÜK onayına tabi olması gibi duruyor. Ama bir başka sebep de kuşkusuz Cavit Çağlar’ın böyle dibine kadar siyasi bir işe adını koymaktan çekinmiyor olması. Bazıları, ellerindeki kanalı satmaya bile çekinirdi büyük olasılıkla; Çağlar satmış bile olsa kendi adını da koymaya devam ediyor.”

Cavit Çağlar kanalı daha önce satmış

İsmet Berkan, bu yazının ardından abonelerine bir düzeltme metni göndererek, kendisini arayan Cavit Çağlar'ın Olay TV’yi daha önce sattığını açıkladığını duyurdu. Berkan özür dilediği düzeltme metninde şöyle dedi:

“Bugün Gündem'de yazdığım Cavit Çağlar haberinde yaptığım büyük bir hatayı vakit geçirmeden düzelteyim. Benim haberimin temellerinden biri, Cavit Çağlar'ın pek yakında Ekrem İmamoğlu taraftarı bir yayına başlaması beklenen Olay TV'nin sahibi olarak gözüktüğü yolundaydı. Az önce, haberi yazmadan önce konuşmak için aradığım ama ulaşamadığım Cavit Çağlar, benim yazdığımı duymuş ve aradı. Olay TV'yi bundan bir süre önce sattığını söyledi. Alıcıların isimlerini ısrarlı sorularıma rağmen bana söylemedi ama Olay TV'de çalışanların kıdem tazminatlarının ve bütün diğer özlük haklarının ödendiğini, Bursa'da yayınlanan Olay adlı gazetenin ise hâlâ kendisine ait olduğunu ekledi. Haberin geri kalan bölümleri birkaç kez teyit edildiği için doğrudur ama Cavit Çağlar'la ilgili bölümlerinde yazdıklarım için özür dilerim, sizleri de yanılttım.”

Yeni haber kanalı hazırlığı ve İmamoğlu ekibinin açıklamsı

Cavit Çağlar’ın kanalın kendisine ait olmadığını duyurmasının yanı sıra, iddiaya İmamoğlu kanadından da yalanlama geldi. T24'ün ulaştığı İmamoğlu ekibinden yetkililer, Olay TV yönetiminin İmamoğlu ekibi tarafından devralındığı iddiasını doğrulamadılar.

Öte yandan T24, Olay TV merkezinin İstanbul'a taşındığı, bir haber kanalına dönüştürüleceği ve kanalın kuruluş çalışmalarının devam ettiği bilgisine de ulaştı. Berkan'ın yazısında yansıttığı üzere, kurulma hazırlıkları süren yeni haber kanalı için, eski Kanal D Haber Dairesi Başkanı Süleyman Sarılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevinden ayrıldı.