Cavit Çağlar, Nevşin Mengü, Duygu Demirdağ, Özlem Akarsu Çelik’i kadrosuna katan Olay TV ile medyaya dönüyor

Gazeteci İsmet Berkan günlük bülteni "Gündem"de Cavit Çağlar'ın "Olay TV'nin sahibi benim, medyaya döndüm" dediğini okuyucularına duyurdu.

20 Ekim 1991 seçimlerinden sonra Süleyman Demirel'in başbakanlığında DYP-SHP koalisyonuyla kurulan 49. Hükûmet'te ve aynı koalisyonun kurduğu izleyen hükûmetlerde Devlet Bakanı olarak kabineye giren iş insanı Cavit Çağlar Olay TV'de yatırımı kendisinin yaptığını ve kanalı satmadığını belirtti.

Merkezini İstanbul'a taşıyan ve ekim ayında yayına geçme hazırlığını sürdüren Olay TV, Nevşin Mengü, Özlem Akarsu Çelik, Ali Ekber Aydın, Duygu Demirdağ'ı kadrosuna kattı.

Berkan bugünkü bülteninde, "Fakat bundan üç gün önce, cuma günü akşamüzeri saatlerinde Cavit Çağlar yeniden telefon etti. 'İsmet’cim' dedi, 'Ben sana sattım dedim ama satmadım. Olay TV bende, ben yapıyorum yatırımı. Biliyorsunuz Nuri Çolakoğlu’nu, zamanında NTV’yi de o kurmuştu, şimdi de ondan rica ettim, Olay TV’de bana danışmanlık yapıyor, çok iyi bir ekip kuruluyor. Çağlar kendisi başından beri yatırımı kendisinin yaptığını söylüyor, hatta “Geçenlerde oğlumla gittik dolaştık, çok güzel robot sistemleri falan da gelmiş, çok modern, çok iyi bir kanal oluyor” dedi." ifadesini kullandı.

Olay TV'yi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibi tarafından satın alındığı iddia edilmiş, İmamoğlu'na yakın isimler iddiayı yalanlamıştı.

Berkan daha önce de Çağlar'ın kanalı sattığını yazmıştı. Berkan bülteninde şunları kaydetmişti:

“Bugün Gündem'de yazdığım Cavit Çağlar haberinde yaptığım büyük bir hatayı vakit geçirmeden düzelteyim. Benim haberimin temellerinden biri, Cavit Çağlar'ın pek yakında Ekrem İmamoğlu taraftarı bir yayına başlaması beklenen Olay TV'nin sahibi olarak gözüktüğü yolundaydı. Az önce, haberi yazmadan önce konuşmak için aradığım ama ulaşamadığım Cavit Çağlar, benim yazdığımı duymuş ve aradı. Olay TV'yi bundan bir süre önce sattığını söyledi. Alıcıların isimlerini ısrarlı sorularıma rağmen bana söylemedi ama Olay TV'de çalışanların kıdem tazminatlarının ve bütün diğer özlük haklarının ödendiğini, Bursa'da yayınlanan Olay adlı gazetenin ise hâlâ kendisine ait olduğunu ekledi. Haberin geri kalan bölümleri birkaç kez teyit edildiği için doğrudur ama Cavit Çağlar'la ilgili bölümlerinde yazdıklarım için özür dilerim, sizleri de yanılttım.”

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