Türkiye Yayıncılar Birliği’nden dayanışma çağrısı: Salgın sürecinde destekleyici çalışma modelleri ile hareket etmemiz gerekiyor

Türkiye Yayıncılar Birliği, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren yayıncılık sektörünü ve tüm paydaşlarını dayanışmaya çağırdı. Sektörün bu zor günleri atlatıp yoluna güçlü bir şekilde devam edebilmesi için yurt içinde ve dışında yoğun şekilde çalıştıklarını aktaran Türkiye Yayıncılar Birliği, paydaşların da bu süreçte birbirine destek olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Yayıncılar Birliği, yayıncılık sektörünün Koronavirüs salgını nedeniyle geçirdiği zor günleri atlatıp yoluna güçlü bir şekilde devam edebilmesi için yurt içinde ve dışında girişimlerini sürdürdüklerini belirterek, üye olduğu Uluslararası Yayıncılar Birliği’ne (IPA) de bir yazı yazarak krize birlikte göğüs germesi çağrısında bulunacaklarını ifade etti.

"Destekleyici çalışma modelleri ile hareket etmemiz gerekiyor"

Birlik, üyelerine yaptığı çağrıda “İçinde bulunduğumuz durum dünyada ve ülkemizde her açıdan dayanışmayı gerektiriyor. Biz yayıncılar ve yayıncılık sektörü paydaşları olarak çok çok önemli ve özel bir iş yapıyoruz. Sektör paydaşlarının da birbirine destek olması, içinde bulunduğumuz koşulları daha da olumsuzlaştırmak yerine destekleyici çalışma modellerine imkân veren yöntemlerle ve sektörümüzün itibarını da artırmayı hedefleyen stratejilerle hareket etmemiz gerekiyor” dedi.

Birlik, ayrıca üyelerine 'Koronavirüs'ün Sektöre Etkisi' başlıklı bir anket gönderdiğini ve üyeleriyle düzenli iletişimini koruyacağını vurguladı.

Türkiye Yayıncılar Birliği hakkında

Uluslararası Yayıncılar Birliği’nin (International PublishersAssociation–IPA) Türkiye’yi temsil eden üyesi Türkiye Yayıncılar Birliği, yayıncılık mesleğini geliştirmek, sektörel sorunları çözmek, korsanla mücadeleye destek sağlamak, telif hakları ile yayınlama özgürlüğünü korumak, okuma kültürünün gelişimine katkıda bulunmak ve Türkiye’yi uluslararası boyutta bir yayıncılık merkezi haline getirmek için çalışıyor. 1985 yılında kurulan Türkiye Yayıncılar Birliği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ise Kenan Kocatürk tarafından yürütülüyor.

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