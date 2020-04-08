Türkiye’de Koronavirüs'ten en kötü ve en iyi etkilenen sektörler belli oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını birçok sektörü olumsuz etkiledi. Marketing Türkiye salgından en çok etkilenen sektörleri açıkladı.

Webtekno'da yer alan habere göre, Deloitte Danışmanlık ekibi tarafından Marketing Türkiye için hazırladığı Koronavirüs salgını ve iş hayatı konulu raporda, 37 farklı kategoride tüm sektörler incelendi. Rapor salgının etkisini arttırmasıyla hangi sektörün ne kadar zarar gördüğünü, hangi sektörün yükselişe geçtiğini ortaya koydu.

Ev ortamında yapılan tüm eylemler salgından pozitif olarak etkilendi

Rapora göre, ev ortamında yapılan tüm eylemler salgın pozitif olarak etkilendi. Bunların başında uzaktan eğitim ve çalışma, ulusal market zincirleri, hobi, internet ile TV yer aldı. Kamuya ya da özele bağlı olan sektörler ise, radikal bir kırılma yaşıyor. Kültür ve sinema, ev ortamında karşılığı olan alternatiflerine geçiş yapılabildiği için sert şekilde değer kaybetti. Aynı şekilde otel, bahis ve spor medyası da salgından negatif etkilenenler arasında başı çekiyor.

Araştırmanın kaynağı sektörlere ilişkin internet trafik verileri, sosyal medya etkileşimleri ve arama motoru sonuçları referans alınarak hazırlandı.

Grafikteki yatay çizgi olan etkileşim değişimi, Koronavirüs'ün sektöre etkisini ifade ediyor. Sol tarafta kalan şirketler kriz döneminde en çok etkileşim kaybedenler, sağda kalanlar ise kriz döneminde etkileşim kazananları gösteriyor. Grafikteki dikey çizgi, ilgili sektörün tahmini toparlanma hızını ifade ediyor, üst taraftaki sektörlerin toparlanma hızı yüksek, alttaki sektörlerin düşük olarak görünüyor.

Grafiğe Koronavirüs salgınından dolayı en çok negatif etkilenen kategoriden en az etkilenen kategoriye göre şöyle sıralandı:

Kültür ve sinema,

Otel ve konaklama,

Bahis, diğer ulaşım (Yakın oranda),

Spor medyası, oto kiralama, mücevher ve takı (Yakın oranda),

Ev hizmetleri,

Sağlık,

Havayolu, kariyer, diğer kurumsal alt sektörler (Yakın oranda),

Yemek sipariş,

Otomobil,

Emlak,

Kamu, spor alışveriş, mobilya (Yakın oranda),

Pazar yerleri,

Kargo,

Eğitim, bankacılık (Yakın oranda).

Negatif etkilenen sektörlerden hangisi daha hızlı toparlanacak?

Uzmanlar ve verilere göre Türkiye’de salgından en çok negatif etkilenen sektörler, yukarıdaki sıralamayla yavaş yavaş toparlanacak. En hızlı toparlanması beklenen sektörler şöyle sıralandı:

Bahis,

Spor medyası,

Pazar yerleri,

Yemek sipariş,

Spor alışveriş,

Kültür sinema, kargo (Yakın oranda),

Ev hizmetleri, bankacılık, sağlık, kamu (Yakın oranda),

Diğer ulaşım,

Havayolu,

Kariyer,

Oto kiralama, diğer kurumsal alt sektörler (Yakın oranda),

Eğitim,

Mobilya,

Emlak, otomobil (Yakın oranda),

Mücevher ve takı, otel-konaklama (Yakın oranda)

TIKLAYIN - Karantina günlerinde internetten kitap satışı yüzde 32, kutu oyunu yüzde 46 arttı