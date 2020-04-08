Karantina günlerinde internetten kitap satışı yüzde 32, kutu oyunu yüzde 46 arttı

Koronavirüs’ten (Covid-19) korunmak için kendisini izole eden çok sayıda vatandaş, ihtiyaçları için online alışverişe yöneldi. İnternet alışverişinde bazı sektörlere ve ürünlere yönelik talepteki önemli artışlar dikkat çekti. E-ticaret sitelerinin ödeme altyapı sağlayıcısı iyzico’nun verileri, kitap ve kutu oyunu satışlarında büyük artış yaşandığını ortaya koydu.



Kitap satışı ilk hafta yüzde 32 arttı

Gönüllü karantina sürecinin başladığı haftalarda kendini ve çevresindekileri korumak için “evde kal" çağrısına uyanların zor günlerinde en büyük destekçisi kitap oldu. Günlük yaşamı ele alış biçimini olumlu etkileyen ve zamanı değerlendirmenin keyifli yolu olan kitap, iyzico verilerine göre izole günlerinin bir numaralı tercihi oldu. Evde kal çağrısının başladığı hafta, kitap sektöründeki satışlarda bir önceki haftaya göre yazde 32 artış gerçekleşti. Evde izolasyonun ikinci haftasında da satışlar devam etti. Karantina sürecinde kitap stokları yenilendi ve kitap satışlarında yüzde 30 artış gerçekleşti. Kitap mağazalarındaki ortalama sepet tutarı ise 80 TL seviyesinde gerçekleşti.



Kutu oyunlarında satış patlaması

Son yıllarda çeşitlilik kazanan ve oyun oynamayı çocuklara özgü bir eylem olmaktan çıkaran kutu oyunları da izole günlerinin eğlencesi oldu. İyzico’nun elde ettiği verilere göre, evde kal çağrısına uyulan ilk hafta, hobi ve oyun sektöründeki satışlarda bir önceki haftaya oranla yüzde 46 artış gerçekleşti. Evde izolasyonun ikinci haftasında hobi, oyun, eğlence ürünleri kategorisinde artış devam etti ve ortalama sepet tutarı 75 TL seviyesine ulaştı.

Sokakların büyük oranda boşaldığı ikinci karantina haftasında, pek çok kişi evine daha fazla özen göstermeye ve eksiklerini tamamlamaya başladı. Özellikle aydınlatma ürünleri, beyaz eşya ve mobilya gibi temel yaşam malzemelerine yönelimde önemli artış gözlendi. Gündelik ev eşyalarında işlem hacminde yüzde 165, işlem adedinde yüzde 117 gibi rekor artışlar gerçekleşti.



Yardım kampanyalarına destekte büyük artış

Gönüllü karantinanın ikinci haftasında yardım kampanyalarına destekte de büyük artış oldu. Karantina sürecinin başladığı 16 Mart haftası ile 23 Mart haftası yardım kampanyaları karşılaştırıldığında önemli bir artış olduğu görülüyor. Yardım kampanyalarındaki tutar yüzde 232 artarken, işlem adedinin yüzde 104 oranında yükselmesi, insanların karantina günlerinde daha fazla bağış yapmaya yöneldiğini gösteriyor.



Seyahat harcamaları en büyük düşüşü yaşıyor

Kiralama ve seyahat sektöründeki satışlarda ise ciddi düşüş yaşandı. Karantinanın başladığı ilk hafta, araç kiralama işlemlerinde yüzde 56 düşüş gerçekleşti ve seyahat sektörü için yapılan harcamalar yüzde 39 azaldı. Seyahat kısıtlamalarının gelmesiyle birlikte, sonraki haftalar için bu düşüşün katlanarak artması bekleniyor.