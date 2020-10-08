Türkiye Varlık Fonu'nun finansman aradığı iddia edilen THY'de Eylül'de yolcu sayısı yüzde 64 düştü

Türk Hava Yolları'nın (THY) KAP'a bildirdiği trafik sonuçlarına göre, Eyllül'de yolcu sayısı yüzde 64.6 düştü ve 2.38 milyon yolcu olarak gerçekleşti.

Yolcu sayısı Ocak-Eylül'de de yüzde 61.7 düşüşle 21.62 milyon oldu.

Geçtiğimiz hafta Reuters haber ajansı, özel haberinde Türkiye Varlık Fonu'nun koronavirüs salgınından kötü etkilenen Türk Hava Yolları (THY) için acil finansal destek bulmak için görüşmelerde bulunduğunu ve bir 'kurtarma' planı üzerinde çalışıldığını duyurmuştu. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez ise, "Bizim 1 tane bile THY hissesi satma planımız yoktur. Bu manipüle edilecek bir konu değildir. THY, pandemi sürecinde havacılık sektöründe kazanan oyunculardan biri olacaktır, bunu net söyleyebilirim" diyerek habere tepki göstermişti.

THY'nin KAP'a bildirdiği Eylül ayı ve Ocak-Eylül dönemi trafik sonuçlarında koronavirüs salgınının sivil havacılık trafiğine etkilerinin devam ettiği gözlemlendi.

KAP'a bildirilen sonuçlar şöyle: