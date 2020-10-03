THY zorda mı? Türkiye Varlık Fonu neden para arıyor?

Ekonomide geçen haftanın gündemini Reuters haber ajansı belirledi. Reuters önce SBK Holding’in İnan Kıraç’ın şirketi Kıraça Holding’i satın aldığını duyurdu, ardından dün Türkiye Varlık Fonu’nun THY’yi “kurtarmak” için para aradığını yazdı.

Reuters'a konuşan bir kaynak, Türkiye Varlık Fonu'nun ulaştırma ve turizm sektörlerinde krizle baş eden Türk şirketleriyle ilgili geniş bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, “THY’nin bir kurtarma programına ihtiyacının olduğu son derece açık. Bu sermaye desteği ya da finansal destek olabilir” diyordu.

THY Cuma akşam saatlerinde bu haberle ilgili bir açıklama yaptı ve şöyle dedi: “Ortaklığımıza sermaye desteği verilmesi ya da finansman sağlanması amacıyla görüşmeler yapıldığı konusunda tarafımıza herhangi bir bilgi intikal etmemiştir.”

Yani haberi yalanlamadı.

COVID-19 nedeniyle bütün dünyada havayolu şirketleri zorda. Daha önceki gün Amerika’da Temsilciler Meclisi’nden havayolu şirketlerine yönelik parasal desteği de içeren yeni bir teşvik paketi geçti. Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Parti lideri Nancy Pelosi dün, gerekirse havayolu şirketlerine özel bir destek paketi çıkaracaklarını açıkladı.

Avrupa’da da durum farklı değil. Orada da başta Lufthansa olmak üzere birçok havayolu şirketi devlet destekleriyle ayakta duruyor.

Diğer havayolları gibi THY de Koronavirüs’ten ağır etkilendi. Türk Hava Yolları’nın toplam yolcu sayısı, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 93.7 oranında azaldı.

Şirket ikinci çeyrekte (Nisan, Mayıs, Haziran) 2.23 milyar TL net zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde ise 133 milyon TL net kâr elde etmişti.

THY'nin net borcu ikinci çeyrek sonunda 10.5 milyar dolara yükseldi.

Neyse ki, iyi giden bazı şeyler de var. THY’nin kargo gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 90 arttı.

Ağustos’ta Rusya’dan turist akınının başlaması ve İngiltere başta olmak üzere bazı Avrupa ülke vatandaşlarının tatil için Türkiye’yi tercih etmesine paralel olarak THY cephesinde işlerin düzeleceği umut ediliyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. THY’nin yolcu sayısı Ağustos’ta da yıllık bazda yüzde 65 düştü ve 2.6 milyona indi. Dış hat yolcu sayısı Ağustos'ta yüzde 75 azaldı.

Bu koşullarda başka ülkeler gibi Türkiye’nin de havayolu şirketine para araması normal.

Tek mesele, Türkiye’nin COVID-19’a ekonomik açıdan zor bir dönemde yakalanması. Merkez Bankası’nın yedek akçesinin boşaltıldığı, Hazine’nin yurtdışında ancak tefeci faiziyle borçlanabildiği bir dönemde devletin sırtına bir de Koronavirüs yükü bindi. Dış borç hızla artar, TL erirken THY’yi yüzdürmek kolay olmayacak…