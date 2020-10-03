Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü: Bir tane bile THY hissesi satma planımız yok

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, "Bizim 1 tane bile THY hissesi satma planımız yoktur. Bu manipüle edilecek bir konu değildir. THY, pandemi sürecinde havacılık sektöründe kazanan oyunculardan biri olacaktır, bunu net söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.

Gazetelerde ve internet sitelerinde çıkan haberlere anlam veremediğini belirten Sönmez, "THY'de yüzde 49,12'lik hisseye sahibiz. Bizim 1 tane bile THY hissesi satma planımız yoktur. Bunu net söylüyorum. Bunun anlaşılması lazım. Bu manipüle edilecek bir konu değildir. Yazılanların da art niyetli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sönmez, THY'nin dünyanın en önemli hava yolu şirketlerinin başında geldiğinin altını çizdi. Koronavirüs salgını ile beraber dünya havacılık sektörünün zor bir süreçten geçtiğini anlatan Sönmez, bu anlamda THY'nin de kendi planlarını, gerekli nakit akışını ve finansman ihtiyacını başarılı bir şekilde yaptığını dile getirdi.

Türkiye Varlık Fonu olarak THY ile yakın mesai içinde olduklarını ve kendilerini aynı takımın birer parçası olarak gördüklerini belirten Sönmez, "En kötü senaryoya karşı da her zaman hazırlıklıyız. THY, pandemiden kazanan oyuncu olarak çıkacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.