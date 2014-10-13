Türkiye üslerini ABD'ye açacak mı?

İngiliz gazetesi Guardian, ABD savunma yetkililerinin, “Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki militanlara karşı ABD ve koalisyon güçlerinin üslerini kullanmasına izin verdiğini” yazdı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Guardian "IŞİD ve Kürtler arasındaki şiddetli çatışmalarda kayıplara rağmen iki tarafın da zemin kazanmadığını" bildirirken "Kobanê savunma konseyi başkan yardımcısı Öcalan İso ile şehir içinde Skype bağlantısı kurmuş" bilgisini de veriliyor.

Habere göre, İso “Pazar gecesi kent merkezinin ağır topçu ve havan ateşi altında olduğunu” söylerken, “ağır çatışmaların doğu ve güney-doğuda sürmekte olduğunu ve iki tarafın da zemin kazanamadığını” ifade ediyor.

Gazete, “Kobanê bölgesi Kürt yönetiminin dışişleri bakanı olarak tanımladığı İdris Nassan'ın da gece biterken sokaklarda ağır savaş başladığını söylediğini” de aktarıyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, “İslam Devleti'nin günlerdir süren ilerlemesinden sonra, Kobanê'deki Kürtlerin mevzilerini kaybetmemeyi başardığını” söylerken, “önceki gün sekiz Kürt savaşçının ve tümü yabancı 36 IŞİD savaşçısının öldürüldüğünü” de belirtti.

Rakamlar bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

Yine Gözlemevi'ne göre, IŞİD'in iki gün önce ele geçirdiği idari binalara yakın bölgede Pazar günü yoğun çatılmalar yaşandı.

Guardian, Obama yönetiminin IŞİD'e karşı daha büyük bir rol oynaması için Ankara'ya baskı yaptığını da belirtiyor.

İngiltere peşmergeleri eğitiyor

İngiltere Savunma Bakanlığı, “12 askerden oluşan ‘özel bir ekibin’ Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne karşı savaşan Kürt peşmergeleri eğittiğini” açıkladı.

Yorkshire Alayı'nda görevli askerler Irak'ta peşmergelere "ağır silah kullanımı" konusunda eğitim veriyor.

İngiliz askerlerin bir hafta Kuzey Irak'taki Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de kalmaları bekleniyor.

BBC savunma muhabiri Jonathan Beale, İngiliz askerlerin muharip misyon üstlenmeyeceklerini aktardı.

İngiltere Savunma Bakanlığı geçen ay peşmergelere çok sayıda cephanenin yanı sıra 40 da ağır silah gönderildiğini açıklamıştı. Başka bazı ülkeler de peşmergelere çelik yelek, miğfer ve gıda yardımını İngiltere üzerinden yapıyor.

Irak'ta muharip misyon üstlenen son İngiliz aslerleri Nisan 2009'da ülkeden ayrılmış, küçük bir grup asker ise 2011 sonuna kadar Irak ordusunu eğitmişti.

Kobanê'de ağır çatışmalar sürüyor

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın son açıklaması ise Suriye'nin kuzeyindeki Kobanê kentinde Kürtlerle IŞİD güçleri arasındaki ağır çatışmaların sürdüğü bir dönemde geldi.

BBC Türkçe'ye konuşan Kobanê Kantonu Eş Başkanı Enver Müslim, kentin yüzde 70'inin kendilerinin, yüzde 30'unun ise IŞİD militanlarının denetiminde olduğunu söylemişti.

Muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, Kobanê'deki çatışmalarda son bir ayda 300'e yakın IŞİD militanı olmak üzere, en az 553 kişi öldü.

IŞİD, Suriye ve Irak'ın önemli bir bölümünü kontrol altında tutuyor.

Kıbrıs'tan kalkan İngiliz savaş uçakları yaklaşık iki haftadır Irak'ta IŞİD mevzilerini bombalıyor. ABD'nin oluşturduğu IŞİD karşıtı koalisyona katılan 40'dan fazla ülkeden biri olan İngiltere, Suriye'deki hava saldırılarına ise katılmıyor.

ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel Kobanê'de durumun çok tehlikeli olduğunu ve IŞİD militanlarının kent halkı için hala tehdit oluşturduklarını söylemişti.

Hagel ayrıca Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı verdikleri mücadelenin uzun süreceğini vurgulamıştı.