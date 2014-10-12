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'Türkiye görüşmek istedi, Erdoğan Putin'le IŞİD’i konuştu'

Kremlin'den yapılan açıklamada, görüşmede IŞİD'in faaliyetlerinin ele alındığı belirtildi

12 Ekim 2014 01:57

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i telefonla arayarak IŞİD konusunda görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin Türk tarafının talebi üzerine gerçekleştiği belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, açıklamada "Görüşmede IŞİD terör örgütünün faaliyetleri ele alındı. Bu örgütün bölgede güvenliğe ciddi tehdit oluşturmaya başladığı görüşü paylaşıldı. Putin ile Erdoğan ayrıca iki ülke arasında yıl sonuna kadar Türkiye’de yapılması öngörülen Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) gündemi hakkında görüş alışverişinde bulundu” denildi.

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