'Kobanê için son çağrı: Ya Türkiye müdahale etsin ya da Kürt savaşçıların geçişine izin versin'

Fransa'nın görüşleri tartışılan düşünürlerinden olan, Bosna katliamını ele aldığı belgeseli ve belgeseldeki "Ve batı öldü" ifadesiyle de bilinen Bernard Henry Levy, Kobanê'nin düşmesi durumunda Türkiye'nin NATO içindeki pozisyonunun sorunlu olacağını iddia etti.



Levy, "Son çözüm ya Türk ordusunun NATO'ya üyelik kapsamında müdahalesidir ya da sınırda bloke olmuş kenti savunmak için gönüllü olan binlerce Kürt savaşçısının geçişine izin vermektir" dedi.

Fırat Haber Ajansı'nın haberi şöyle



Özellikle Libya'ya yönelik NATO müdahalesinde adı çok gündeme gelen Fransız filozof Bernard-Henri Lévy (BHL), Liberation gazetesi ile yedi Avrupa ve Amerikan gazetede yarı çıkacak olan bir makale yazdı. Makale "Kobanê için son çağrı" başlığı ile çıkacak.

AFP'ye konuşan Lévy, "Kobanê düşerse Türkiye'nin NATO'daki pozisyonu sorunlu olacak" dedi. Lévy, "Gelecek saatler içinde bunu Türkiye'ye söylemek gerekiyor" diye ekledi.

Fransız filozof, "DAİŞ güçler geçen her saat, sokak sokak ilerliyor. Son çözüm ya Türk ordusunun NATO'ya üyelik kapsamında müdahalesidir ya da sınırda bloke olmuş kenti savunmak için gönüllü olan binlerce Kürt savaşçısının geçişine izin vermektir" diye belirtti.

Lévy, "Ama Türkiye kımıldamıyor. Hukuki bahanelerin arkasına gizleniyor. Kentin düşmesini bekliyor. Eğer Kobanê düşerse, Türk hükümeti bundan doğrudan sorumlu tutulmalı" dedi.

"Türkiye Atlantik İttifakı'nın (NATO) doğu ayağıdır. NATO'daki varlığı için artık doğruluk zamanı" şeklinde konuşan Lévy, şunları belirtti: "Bir yandan DAİŞ küresel tehdittir derken, diğer yandan DAİŞ'e yanıt vermenin ekseni olan askeri ittifakın Erdoğan'ın sorumsuzluğu nedeniyle hayati önemde olduğu bir noktada zayıflaması hoş görülemez (...) NATO bünyesindeki Türkiye ittifaklarını Erdoğan'a sorumluluklarını hatırlatmaya çağırıyorum."

Levy, "Kobanê Türkiye için, Avrupa'daki geleceği için ve Atlantik İttifakı'ndaki üyeliği için bir testtir" derken, "Eğer Kobanê düşerse Atlantik İttifakı bünyesinde kalabileceğini hayal edemiyorum" diye vurguladı.

BM Genel Sekreteri: Sivil katliamı engelleyin

Kahire'de Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası bağışçı ülkelerin katıldığı bir konferans sırasında açıklamada bulunan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mon, "Suriye kenti Kobanê içinde ve etrafındaki duruma ilişkin derin endişemi tekrarlıyorum. İslam Devleti'nin devam eden saldırılarıyla birlikte binlerce yaşam tehlike altında" dedi. Ban Ki-moon, "tüm tarafları Kobanê'de sivil katliamını önlemek için ayağa kalkmaya" çağırdı.

AB: Kobanê dünyaya direnişi gösterdi

AB Dışililişkiler yüksek temsilcisi Catherine Ashton da, 11 Ekim günü Kobanê'ye ilişkin yaptığı açıklamada, "Kobanê ve Suriye'de ilan edilen diğer Kürt bölgesinin güvenlik ve insani durumu konusunda derinden endişeliyiz" dedi. Ashton, "Kobanê sakinleri uluslararası topluma temel haklarını ve değerlerini savunmak için tüm yöntemleri kullanma kararlığını, zulme direnişi gösterdi" diye ekledi. Ashton, "AB ve Türkiye ile bölgesel ve uluslararası ortakları İslam Devleti tehdidini tecrit etmek ve durdurmak için daha fazla işbirliği yapmalı" ifadelerini kulandı.

Staffan de Mistura, Cuma günü Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında yeni bir katliam yaşanabileceği endişesini dile getirerek Türkiye'den Kürt güçlerinin "gerekli ekipmanlarla" birlikte Kobanê'yi savunmak için Kobanê'ye geçişlerine izin vermelerini istemişti.