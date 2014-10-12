İran: Türkiye bölgede 'Yeni Osmanlıcılık' peşinde

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Abdullahiyan, "Türkiye bölgede 'Yeni Osmanlıcılık' peşinde. Biz, onları ve diğer ülkeleri, Suriye'ye girmeleri durumunda ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacakları konusunda uyardık" diye konuştu.

İran merkezli Farda News Haber Ajansında yer alan habere göre, Abdullahiyan bölgedeki gelişmelerin ele alındığı oturumda Suriye ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Abdullahiyan, "Eğer IŞİD karşıtı koalisyon güçleri, Suriye'deki yönetimi ve rejimi, IŞİD eliyle değiştirmek isterlerse, bunun sonucunda İsrail'in dahi güvenliği kalmayacaktır" dedi.

Türkiye'nin Suriye konusundaki rolüne değinen Abdullahiyan, "Her ne kadar dostumuz Türkiye ile aramızda Suriye'yle ilgili anlaşamadığımız konular var olsa da, onları ve Amerikalılar'ı, Esad'ın gitmesi veya kalmasına Suriye halkının karar vermesi gerektiği konusunda uyarmıştık" ifadelerini kullandı.

Esad'ın ömür boyu Cumhurbaşkanı olarak kalması konusunda bir ısrarlarının söz konusu olmadığını ifade eden Abdullahiyan, "Fakat teröristlerin, gerçek muttefiklerimizden birini direniş cephesinde düşürmesine de izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Abdullahiyan, "Türkiye bölgede 'Yeni Osmanlıcılık' peşinde. Biz, onları ve diğer ülkeleri, Suriye'ye girmeleri durumunda ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacakları konusunda uyardık" diye konuştu.

Bölgedeki unsurlara dikkati çeken Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Biz müttefikimizi savunmak için gerekli gördüğümüz her şeyi yapmaya hazırız. Bölgede öyle gruplar var ki, bizim, işin içerisine girmemize dahi gerek kalmaz" sözlerini kullandı.