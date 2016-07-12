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Türkiye Tabipler Birliği: Başbakan, o sözleri için sağlık çalışanlarından özür dilemeli

Yıldırım, "Vatandaşlar, oğullarını, kızlarını evlendirmek için acil servise gidiyorlar" demişti

12 Temmuz 2016 22:26

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Başbakan Binali Yıldırım’ın “Artık hastaneler o kadar şirin hale geldi ki, vatandaşlar oğullarını, kızlarını evlendirmek için acil servislere gidiyorlar. Acil servisler artık sadece sağlık hizmeti vermiyor, yuva kurmak için de hizmet veriyor” sözlerine tepki gösterdi. 

TTB, ülkenin sağlık ortamı ile ilgili gayrı ciddi hiçbir yorum ve uygulamaya sessiz kalmayacağının hatırlatarak, “Başbakan’ı acil servislerde görevli sağlık çalışanlarından özür dilemeye ve hepsinden ötesi ciddiyete davet ediyoruz. Dileriz ki, Başbakan Binali Yıldırım’ın sözlerini yerinde dinleyen Sağlık Bakanı da çalışma ortamımıza yönelik çalışma ahlakı dışı bu yorumlara karşı tavrını koymaktan geri durmaz” dedi.

Sendika’nın haberine göre TTB yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de yıllık acil servis vaka sayısının 115 milyonu, yani mevcut nüfusu geçtiğini, bu haliyle Türkiye’nin dünyadaki “nadir” ülkelerden biri olduğunu belirterek “Cepten ödemelerin her geçen gün arttırıldığı sağlık sisteminde, başta Genel Sağlık Sigortası prim borçluları olmak üzere, sağlık güvencesi olmayan pek çok yurttaşımızın sıklıkla acil olmayan sebeplerle soluğu acil servislerde almak zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

 

“Acil servis çalışanları yoğun baskı ve tehdit altında”

 

Sağlıkta şiddet olaylarının en çok 112 ve acil servislerde yaşandığını, fiziksel ve ruhsal yıpranma oranlarının en çok acil servislerde görevli sağlık çalışanlarında görüldüğünü belirten TBB açıklamasında şunları söyledi:

"Ağır iş yükü, ardı sıra nöbetler, yanlış kadro politikaları, döner sermaye ve performans kaygıları nedeniyle Acil Tıp Anabilim Dallarında asistan eğitiminde kabul edilemez eksiklikler olduğunu, Güneydoğu bölgesindeki çatışma ortamı ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle on binlerce yurttaşımızın acil sağlık hizmetlerine dahi erişiminin olmadığını, bu bölgede acil servislerde görevli meslektaşlarımızın yoğun baskı ve tehdit altında çalışmak zorunda kaldığını, sarf ettiği bu sözlerin kadın emek gücünün en yoğun olduğu iş kollarından biri olan sağlık iş kolunda, başta kadın sağlık çalışanlarını olmak üzere, acil servislerde görevli sağlık çalışanlarını cinsel nesne haline getirdiğini biliyor mu?"

 

“Başbakan özür dilesin”

 

TTB, ülkenin sağlık ortamı ile ilgili gayrı ciddi hiçbir yorum ve uygulamaya sessiz kalmayacağının hatırlatarak, “Başbakan’ı acil servislerde görevli sağlık çalışanlarından özür dilemeye ve hepsinden ötesi ciddiyete davet ediyoruz. Dileriz ki, Başbakan Binali Yıldırım’ın sözlerini yerinde dinleyen Sağlık Bakanı da çalışma ortamımıza yönelik çalışma ahlakı dışı bu yorumlara karşı tavrını koymaktan geri durmaz” dedi.

 

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TTBTürkiye Tabipler BirliğiBinali Yıldırımacil servisözür dilesin

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