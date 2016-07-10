Gelin adayı bulmak için acil servise başvuruyorlar!

Zaman kaybetmeden bakılması gereken hastalara ilk müdahalenin yapıldığı acil servisler, "gelin adayı bulmak" gibi gerekçelerle başvuranlar tarafından gereksiz diyaloglarla meşgul ediliyor.

Posta’nın haberine göre, Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Genel Müdürü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gül, gerçek acil vakalara zamanında müdahale edilebilmesi için herkesin bilinçli davranması gerektiğini söyledi.

Bir kişinin bir ayda 28 defa acile başvurmasının, geçen yıl 130 milyon acil başvuru yapılmasının sıkıntıyı ortaya koyduğunu aktaran Gül, insan hayatı için oldukça önemli olan servisin gereksiz yere meşgul edilmemesi çağrısında bulundu.

Acil servislere fıkralara konu olacak başvurular olduğunu dile getiren Gül, şöyle devam etti:

"Gelin adayını bulmak için bile acile başvuruluyor. Gözündeki kırışıklığı gidermek isteyen geliyor. Hastaya serum takacağız, 'İçine vitamin karıştırmayın orucum bozulmasın' diyor. Bir defasında orta yaşlarda üç kadın, acile geldi. Kabine girdiğinde, 'Hanginiz hastasınız' diye sorduğumda, ilk etapta birbirlerine baktılar, cevap veremediler. Biz şüphelenince biri, kendisinin hasta olduğunu söyledi ve sedyeye yattı. Şikayetini sorduğumda, kekelemeye başladı. İnandırıcı olmayan şeyler söyledi. Muayenesini yapmaya başladığımda aslında çok hasta olmadığı ortaya çıktı. En sonunda oğluna sağlık sektöründe çalışan bir gelin adayı aradığını, uygun gelin adayını bulabilmek için acil servise geldiklerini itiraf etti. Bunu duyunca hepimiz şaşırdık kaldık.

Bir defasında da genç kadın, yeni aldığı makyaj malzemesi gözünde kırışıklığa neden olduğu şikayetinde bulunuyor. 'Kullanmayın' deniliyor. Makyaj yapmak zorunda olduğunu ve başka bir alternatif bulunmasını istiyor. Başka bir kadın 3-4 acil servise gitmiş. En son geldiği servisteki doktora fiziksel saldırıda bulunuyor. Bağırırken de 'Siz bu kadar iyi, sabırlı olamazsınız' diyor. Yani doktor sabırlı olduğu için saldırıyor. Bir defasında da yeni aldığı pantolon vücudunda leke yapan biri başvurdu. Yapılan tahlillerde bu yönde bir bulguya rastlamadık. Sonra anladık ki adam kendisini kanser sanıyor, üzerindeki lekenin de bu yüzden oluştuğunu düşünüyormuş. Tatile çıkacağı için tansiyonuna baktırmaya gelenlerle de karşılaştık."