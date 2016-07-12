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Politika

Başbakan'ın "Acil servislere kız bakmaya gidiyorlar" sözü hakkında sosyal medyada kim, ne konuşuyor?

"Gel bunu canlı bomba kurbanlarının yakınlarına anlat"

12 Temmuz 2016 17:58

Başbakan Binali Yıldırım'ın AKP grup toplantısında  "Acil servislere bayramda vatandaşlar gidiyorlarmış. Ne için gidiyorlarmış biliyor musunuz? Kız bakmaya gidiyorlarmış .Artık hastaneler o kadar şirin hale geldi ki, vatandaşlar oğullarını, kızlarını evlendirmek için acil servislere gidiyorlar, oralara yuvalar kurmak için ziyaretler yapıyorlar" ifadesini kullanması, sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Yıldırım'ın açıklamalarını "Düşük profil, yüksek promil", "Gel bunu canlı bomba kurbanlarının yakınlarına anlat" ifadeleriyle eleştirdi.

Binali Yıldırım'ın açıklamaları hakkında Twitter'da konuşulanlar şöyle:

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Binali YıldırımAKPhastanelere kız bakmaya gidiliyor

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