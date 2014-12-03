Türkiye seçim barajını tartışıyor; peki Avrupa'da durum ne?

Seçim barajıyla ilgili tartışmalar gündemdeki yerini korurken, siyasette gözler Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yüzde 10 barajına yönelik HDP ve BBP'nin yaptığı itirazla ilgili vereceği kararda.

Önceki gün TBMM'ye barajın yüzde 3'e indirilmesi yönünde kanun teklifi sunan CHP de, Avrupa ülkelerinde uygulanan seçim barajlarını araştırdı ve barajın hiçbir ülkede yüzde 5'i aşmadığını tespit etti.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, “Avrupa ülkelerinin yaklaşık beşte birinde seçim barajı hiç uygulanmıyor. Ülkelerin yüzde 36'sında seçim barajı yüzde 0,6 ile yüzde 4 arasında, yüzde 36'sında yüzde 5 olarak uygulanıyor.” dedi. CHP'li Umut Oran, barajın yüzde 3'e inmesini istediklerini belirtirken mevcut sistemin ‘çoğulcu demokrasinin önünde duvar' olduğunu kaydetti. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuyu seçim öncesinde ele almasının doğru ve yerinde bir karar olduğunu söyledi. Oran, hükümete seslenerek “Darbeci generallerin mirası ülkenin üstüne 34 yıldır kâbus gibi çökmüş, üstelik üçte biri AKP ile geçti, biraz samimi olun bahane üretip durmayın.” diye konuştu.

CHP olarak ülke seçim barajının yüzde 3'e indirilmesi için 4 yıldır sürekli yasa teklifleri hazırladıklarını ancak AKP'nin her seferinde bu teklifleri elinin tersiyle ittiğini anlatan Umut Oran, şöyle konuştu: “Türkiye, dünyada seçim barajı en yüksek ülke konumunda. Türkiye'ye özellikle bir parçası olmayı hedeflediği Avrupa ile kıyasladığımızda, böyle bir oranın hiçbir ülkede olmadığı görülüyor. Avrupa ülkelerinin yaklaşık beşte birinde seçim barajı hiç uygulanmıyor. Orta ve Kuzey Avrupa'da seçim barajı ortalama yüzde 4-5 arasında değişirken, Güney Avrupa'da bu oran yüzde 3-4 aralığına düşüyor. Batı Avrupa'da seçim barajı yüzde 0-3 arasında değişiyor.”

Oran'ın verdiği bilgiye göre, Avrupa ülkelerindeki seçim barajı oranları şöyle:

İngiltere 0

Belarus 0

Fransa 0

Portekiz 0

Malta 0

Lüksemburg 0

Makedonya 0

İsviçre 0

Hollanda 0,67

Güney Kıbrıs 1,79

Danimarka 2

Arnavutluk 2,5

İspanya 3

Arjantin 3

Ukrayna 3

Bulgaristan 4

Norveç 4

İsveç 4

Belçika 5

Almanya 5

İtalya 5

Gürcistan 5

Litvanya 5

Polonya 5

Romanya 5

Sırbistan 5

Slovakya 5

Türkiye 10