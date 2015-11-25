Türkiye Rus uçağını düşürdü; NATO ve ABD, "Rusya IŞİD’e odaklanmalı" dedi

Türkiye'nin hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Su-24 tipi Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından açıklama yapan ABD Başkanı Barack Obama ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın bölgedeki operasyonlarını IŞİD üzerinde yoğunlaştırması gerektiğini" söyledi.

Türkiye'nin Rus savaş uçağını, Suriye sınırında düşürmesinin ardından olağanüstü toplanan NATO, müttefiklerden gelen bilgilerin, Türkiye'nin verdiği bilgilerle aynı yönde olduğunu belirtirken, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise “ABD halen bilgi topluyor. Türkler olayla ilgili bilgi verdi ancak Washington’da herkes, açıklama yapmadan önce tüm gerçekleri öğrenmeye çalışıyor. Açıklamamızı bundan sonra yapacağız” ifadelerini kullandı.

Obama: Asıl zorluk, Rusya’nın IŞİD’den ziyade, Esad’ı desteklemeye odaklanıyor olması

Türkiye'nin kendi hava sahasını savunma hakkı olduğunu ABD Başkanı Obama, "Rusların ve Türklerin birbirleriyle konuşmaları ve böyle bir olayın tekrarlanmaması, bölgede gerilimin tırmanmaması için iletişimde olmaları gerekiyor. Bu, bizi uzun süredir karşı karşıya olduğumuz soruna da götürüyor. Rusya, bölgede Türkiye sınırına yakın operasyonlar yapıyor ve Türkiye de dahil olmak üzere bölgedeki ülkelerin desteklediği ılımlı muhalifleri hedef alıyorlar. Rusya, tüm enerjisini IŞİD’e yöneltirse riskler azaltırmış olur" dedi.

"Rusya'nın geniş tabanlı koalisyonun bir parçası olabileceğini" belirten Obama, "Asıl zorluk, Rusya’nın IŞİD’den ziyade, Esad’ı desteklemeye odaklanıyor olması. Viyana sürecine odaklanılması, siyasi sürece odaklanılması gerekiyor. Bir yandan da IŞİD’le mücadeleye odaklanılması gerekiyor; işbirliği gerçekleşene kadar bu süreç çok zor olacak. Suriye’de kapsamlı bir hükümetin unsuru olabilecek ılımlı muhalifler Rusya tarafından hedef alınınca sıkıntılar yaşanıyor" diye konuştu.

NATO: Rusya’nın IŞİD’in olmadığı noktaları hedef aldığını görüyoruz

NATO'nun olağanüstü toplantısından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya ve Türkiye arasındaki gerilim tırmanırsa, NATO’nun pozisyonu nasıl olacak?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Şu aşamada gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunduk, hepimizi kaygılandıran çok ciddi bir olayla karşı karşıyayız. Moskova ve Ankara arasında birtakım temaslar sağlandı, bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu olayın da ötesinde, benzer birtakım durumlardan kaçınmak ve engellemek için mekanizmalar üzerine çalışılması gerektiğini düşünüyoruz. Şeffaflığı, tahmin edilebilirliği ve riskin azaltılmasını gündeme getirdik. Şu aşamada yapılması gereken NATO sınırlarında karşı karşıya kaldığımız bu yeni güvenlik durumu, güvenlik riskini azaltmamız gerektiğini gösteriyor."

Stoltenberg, Rusya'nın Suriye'deki konumuyla ilgili de, "Ortak düşman IŞİD olmalı. Rusya da dahil olmak üzere hepimizin bu üst amaç üzerinde mutabık kalması ve bu yönde çaba göstermesi çok önemli. Oysa Rusya’nın bugüne kadar düzenlediği saldırılara bakarsak bu saldırılarda IŞİD’in olmadığı noktaların hedef alındığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.