Türkiye politika faizi dünyada en yüksek 11. ülke; Avrupa'da ise ilk sırada

Türkiye politika faizi dünyada en yüksek 11., Avrupa'da ise ilk sırada bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 18'dan yüzde 16'ya düşürdü.

(TCMB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan indirdi. Karar sonrası dövizde yukarı yönlü hareketlenme yaşandı. Piyasanın beklentisi faizlerin 50 ile 100 puan arasında düşürüleceği yönündeydi

9,40 lirayı aşan dolar tüm zamanların tarihi zirvesini görürken, euro da 11 lira civarında işlem görüyor.

Türkiye, faiz oranlarında dünyada 11'inci Avrupa'da 1'inci sırada

EuronewsTürkçe'de yer alan habere göre; TCMB'nin yeni kararı ile Türkiye dünyada politika faizi en yüksek 11'inci ülke oldu. Politika faizleri konusunda dünya sıralamasında zirvede Venezuela (54.06) yer alırken ilk 10 sırada Zimbabve (40), Arjantin (38), Yemen (27), Sürinam (25), Angola (20), Liberya (20), Sudan (19.6), İran (18), Haiti (17) ve Türkiye (16) var.

Avrupa ülkelerine bakıldığındaysa Türkiye, yüzde 68 ile faiz oranının en yüksek olduğu ülke konumunda. Diğer Avrupa ülkelerinden Belarus 9.25 ile ikinci, Ukrayna 8.25 ile üçüncü sırada.

En yüksek faiz oranları Venezuela ve Arjantin

"Faiz liginin" ilk sırasında ekonomik ve siyasi krizle boğuşan Venezuela bulunuyor. Venezuela yüzde 54.06 ile dünyanın en yüksek faiz oranına sahip ülkesi. Venezuela'yı yüzde 38,0 ile takip eden bir diğer Güney Amerika ülkesi Arjantin.

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