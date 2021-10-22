Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: TCMB küçük çaplı da olsa iki hamle daha yaparsa tam bir para krizine girebiliriz

İyi Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların 9.66 TL seviyesini görmesinin ardından "Sistem çöker" uyarısında bulundu.

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 16'ya indirmesinin ardından TL dolar karşısında değer kaybetmeye devam ederken bugün dolar/TL 9.66'ya yükseldi.

İyi Partili Yılmaz, Merkez Bankası'nın küçük çaplı dahi olsa hamle yapmasının para krizine yol açabileceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dolar 10.66 TLyi gördü. İşin hafife alınacak yanı yok.Tamam kaydi (fiat) para ve dalgalı kur rejimindeyiz, Allah korusun, MB küçük çaplı da olsa iki hamle daha yaparsa tam bir para krizine girebiliriz. Bu iş sonu hüsranla biten 'para tağşişi'ne dönmemeli. Yoksa sistem çöker."

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