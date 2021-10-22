Dünya basınında bugün | "Türkler enflasyonla boğuşurken Merkez Bankası yine faiz düşürdü"

Britanya'da pratisyen hekimler, Sağlık Bakanı Sajid Javid'in duyurduğu, yüz yüze görüşmek isteyen her hastayı muayene etme zorunluluğunu protesto etmeye hazırlanıyor. ABD'de Temsilciler Meclisi, Trump'a yakın isimlerden Stephen Bannon'ı 6 Ocak Kongre saldırısı konusundaki soruşturmayı yavaşlattığı gerekçesiyle Kongre'ye itaatsizlikten suçlu buldu. Al Jazeera, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın dün beklenmedik bir şekilde 200 baz puan faiz düşürmesini gündeme taşıdı.
22 Ekim 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Guardian | Britanya'da gördükleri hasta sayısının artırılması beklenen pratisyen hekimler tepki gösterdi
Britanya'da pratisyen hekimler, Sağlık Bakanı Sajid Javid'in duyurduğu, yüz yüze görüşmek isteyen her hastayı muayene etme zorunluluğunu protesto etmeye hazırlanıyor. Sağlık Bakanı Javid'in "çok az hasta gören" pratisyen hekimlerin tespit edilmesini içeren planı tepki çekerken Britanya Tabipler Birliği'nin pratisyen hekimler komitesi oy birliğiyle bu plana karşı durmak konusunda anlaştı. Pratisyen hekimler bir oylama yaparak sonuca göre, gördükleri hasta sayısını ortak bir şekilde düşürme adımı atabilir.
The Independent | Sağlık ve sosyal hizmetler ihtiyaçlarını karşılayamama riski altında
Britanya'da sağlık kurumlarını gözlemleyen Care Quality Commission, ulusal sağlık sistemi ve sosyal hizmetlerin çok sayıda ihtiyacının karşılanamaz hale gelebilecğei konusunda uyardı. Hükümet, hastanelerin giderek artan taleple başa çıkabileceğini savunsa da Britanya'da günlük Covid vakaları yeniden 50 bine ulaşırken sağlık hizmetlerinde sorunlar yaşanabileceği belirtildi. Komisyonun başkanı Ian Trenholm, çok sayıda kurumun tam kapasite çalıştığını, bazılarının şimdiden kapasitesinin üzerine çıktığını söyledi.
New York Times | Bannon, Kongre'ye itaatsızlıktan suçlu bulundu
ABD'de Temsilciler Meclisi, Trump'a yakın isimlerden Stephen Bannon'ı 6 Ocak Kongre saldırısı konusundaki soruşturmayı yavaşlattığı gerekçesiyle Kongre'ye itaatsizlikten suçlu buldu. Karar 229'a 202 oyla alındı. Bannon, emre rağmen istenen belgeleri Kongre'ye sunmamıştı.
The Washington Post | İklim, güvenliğe bir tehdit olarak görüldü
Dünyada birçok ülke yükselen ısı ve aşırı hava koşulları ile mücadele ederken, ABD'de Beyaz Saray, istihbarat birimleri ve Pentagon, iklim değişikliğinin dünya güvenliğine yönelik tehditleri artıracağı sonucuna vardı.
Moscow Times | Rusya, polisle alay eden klipte rol alan oyuncuyu tutukladı
Rusya'da bir komedyen, YouTube'da yayımlanan videolarda İçişleri Bakanlığı sözcüsünü taklit ettiği için tutuklandı.
Yerel medyaya göre Larisa Krivonosova, eylül ayında 10 gün hapis ve bir miktar para cezasına çarptırıldı. Rusya bürokrasisi ile alay eden YouTube serisinde Krivonosova, Rusya İçişleri Bakanı İrina Volk'u canlandırıyor ve onun üniformasını giyiyordu. Cezanın izinsiz resmi üniforma giymekten verildiği ifade edildi.
Krivonosova, bahsi geçen videoda, Rusya'da "sebze kaçakçılığına izin veren polislerle" alay ediyordu.
İçişleri Bakanlığı da çarşamba günü, Krivonosova'nın 'idari gözlemden' kaçtığı gerekçesiyle 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.
Krivonosova, 2017'de sarhoş bir şekilde arkadaşını bıçakladığı için hapse girmiş sonra şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştı.
Le Monde | Ensest: Mağdurların ifadeleri toplanıyor
Fransa'da ensest ve çocuk istismarı suçları üzerine kurulan bağımsız komisyon dün ilk kez toplandı. Mağdurların ifade verdiği komisyonda, ifadelerin çoğunda mağdurlarla ilgilenilmesi konusundaki eksiklikler ve suçlarda zaman aşımı gündeme geldi. Komisyonun görüşmeler sonucu, çocuk istismarı ve ensest suçuyla mücadele konusunda tavsiyelerde bulunması bekleniyor.
Al Jazeera | Türkler enflasyonla boğuşurken Merkez Bankası yine faiz düşürdü
Al Jazeera, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın dün beklenmedik bir şekilde 200 baz puan faiz düşürmesini gündeme taşıdı. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Türk Lirası'nın son zamanların en düşük seviyesine gerilediği belirtildi. Ekonomistlerin Türk tüketici için çok daha büyük bir enflasyon yükü gelebileceğine dair uyardığı aktarıldı.