Dünya basınında bugün | "Türkler enflasyonla boğuşurken Merkez Bankası yine faiz düşürdü"

Britanya'da pratisyen hekimler, Sağlık Bakanı Sajid Javid'in duyurduğu, yüz yüze görüşmek isteyen her hastayı muayene etme zorunluluğunu protesto etmeye hazırlanıyor. ABD'de Temsilciler Meclisi, Trump'a yakın isimlerden Stephen Bannon'ı 6 Ocak Kongre saldırısı konusundaki soruşturmayı yavaşlattığı gerekçesiyle Kongre'ye itaatsizlikten suçlu buldu. Al Jazeera, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın dün beklenmedik bir şekilde 200 baz puan faiz düşürmesini gündeme taşıdı.

22 Ekim 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya'da gördükleri hasta sayısının artırılması beklenen pratisyen hekimler tepki gösterdi

Britanya'da pratisyen hekimler, Sağlık Bakanı Sajid Javid'in duyurduğu, yüz yüze görüşmek isteyen her hastayı muayene etme zorunluluğunu protesto etmeye hazırlanıyor. Sağlık Bakanı Javid'in "çok az hasta gören" pratisyen hekimlerin tespit edilmesini içeren planı tepki çekerken Britanya Tabipler Birliği'nin pratisyen hekimler komitesi oy birliğiyle bu plana karşı durmak konusunda anlaştı. Pratisyen hekimler bir oylama yaparak sonuca göre, gördükleri hasta sayısını ortak bir şekilde düşürme adımı atabilir.

The Independent | Sağlık ve sosyal hizmetler ihtiyaçlarını karşılayamama riski altında

Britanya'da sağlık kurumlarını gözlemleyen Care Quality Commission, ulusal sağlık sistemi ve sosyal hizmetlerin çok sayıda ihtiyacının karşılanamaz hale gelebilecğei konusunda uyardı. Hükümet, hastanelerin giderek artan taleple başa çıkabileceğini savunsa da Britanya'da günlük Covid vakaları yeniden 50 bine ulaşırken sağlık hizmetlerinde sorunlar yaşanabileceği belirtildi. Komisyonun başkanı Ian Trenholm, çok sayıda kurumun tam kapasite çalıştığını, bazılarının şimdiden kapasitesinin üzerine çıktığını söyledi.

New York Times | Bannon, Kongre'ye itaatsızlıktan suçlu bulundu

ABD'de Temsilciler Meclisi, Trump'a yakın isimlerden Stephen Bannon'ı 6 Ocak Kongre saldırısı konusundaki soruşturmayı yavaşlattığı gerekçesiyle Kongre'ye itaatsizlikten suçlu buldu. Karar 229'a 202 oyla alındı. Bannon, emre rağmen istenen belgeleri Kongre'ye sunmamıştı.

The Washington Post | İklim, güvenliğe bir tehdit olarak görüldü

Dünyada birçok ülke yükselen ısı ve aşırı hava koşulları ile mücadele ederken, ABD'de Beyaz Saray, istihbarat birimleri ve Pentagon, iklim değişikliğinin dünya güvenliğine yönelik tehditleri artıracağı sonucuna vardı.

Moscow Times | Rusya, polisle alay eden klipte rol alan oyuncuyu tutukladı

Rusya'da bir komedyen, YouTube'da yayımlanan videolarda İçişleri Bakanlığı sözcüsünü taklit ettiği için tutuklandı.