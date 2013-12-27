Business Insider: Türkiye piyasası çöküyor

Çeviri: Azra Ayata

Ağırlıklı olarak teknoloji ve bilim haberleri yapan, Amerikan Business Insider sitesi, 17 Aralık'ta İstanbul merkezli olarak başlatılan yolsuzluk operasyonunun Türkiye piyasasına etkisini değerlendirdi. "Türkiye piyasası çöküyor" başlıklı haberde, "dünya piyasası göz önünde bulundurulduğunda, piyasalarda büyük bir çöküş yaşandığı" ifadesine yer verildi.

Joe Wisenthal'ın Bussines Insider'da yer alan haberi şöyle;

Hemen hemen bütün dünya piyasalarında sessizlik hakim. Sadece bir istisna var o da Türkiye.

Erdoğan hükümeti büyük bir yolsuzluk kriziyle karşı karşıya ve Türk lirası gittikçe daha büyük darbe alıyor. Türkiye büyük bir dış borç ve kötü bir ticaret açığı pozisyonunda, bu yüzden Türkiye ekonomisi ve piyasası küresel yatırımcı topluluğunun hareketlerine son derece duyarlı bir konumda ve küresel yatırımcı topluluğu bu tablodan hoşnut değil.

Dünya piyasası göz önünde bulundurulduğunda bu büyük bir çöküştür.

Bu arada, bugün borsadaki kayıp yüzde 4 iken; sadece son birkaç gün içinde yüzde 11'lik bir düşüş yaşandı.

Ticaret adamı ve ekonomist Mark Dow'un twitter hesabından da paylaştığı gibi, bu tür büyük düşüşler gelişmekte olan piyasalar için önemli bir hamle alanı yaratmakta.

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