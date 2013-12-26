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Ekonomi

Borsa 1,5 yılın en düşük seviyesinde, dolar 2,14!

Cumhuriyet Savcısı Akkaş'ın 'Soruşturma yapmam engellendi' açıklaması yapmasının ardından borsa günü son 1,5 yılın en düşük seviyesinden tamamladı

26 Aralık 2013 19:47

Satış baskısı altında seyreden Borsa İstanbul 100 Endeksi XU100 Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş'ın "Soruşturma yapmam engellendi" açıklamasının ardından sert düştü. Açıklama öncesinde saat 16.15'te 65 bin 200 puanda seyreden BIST 100 savcının açıklamasının ardından gelen satış dalgasıyla yüzde 2,33 kayba uğradı ve günü 64 bin 555 puandan tamamladı. Borsa böylelikle 14 Ağustos'tan bu yana en düşük kapanış seviyesine gerilemiş oldu. Bankacılık endeksi XBANK ise yüzde 4,3 değer kaybetti.

 

Dolarda yeni rekor: 2,14

 

Likiditenin yılsonu nedeniyle zayıf olduğu piyasada dolar, Cumhuriyet Savcısı Akkaş'ın "Soruşturma yapmam engellendi" açıklamasının ardından 2,14 lirayı aştı.

Merkez Bankası'nın hafta başında açıkladığı yüklü döviz satışlarıyla tarihi zirveden dönen dolar, likiditenin yılsonu nedeniyle zayıf olduğu piyasada siyasi endişelerin sürmesine paralel yükselişe geçti. Güne 2,0914 liradan başlayan dolar, 2,1045 seviyesine kadar çıkarak tarihin en yüksek düzeyine ulaştı.  

Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş'ın "Bir Cumhuriyet savcısı olarak soruştruma yapmam engellenmiştir. Mahkeme kararlarını uygulamayarak sıralı amirler suç işlemiştir. Şüphelilerin önlem alması, kaçması ve delil karartmasına imkan verilmiştir" açıklamasının ardından dolar 2,14 seviyesine çıktı. Sepet bazında TL (yüzde 50 dolar, yüzde 50 Euro) ise ilk kez 2,52 seviyesini aşarak rekor kırdı. 

 

Euro da rekor kırdı

 

Dolarla birlikta yükselişe geçen Euro da 2,91 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

 

Yabancılar pozisyon açmakta isteksiz

 

Bankacılar küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle bazı piyasalar açık olsa bile yabancıların yeni pozisyon açmakta isteksizliklerine dikkat çekti.

 

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