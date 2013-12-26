Borsada kayıplar sürüyor, dolar 2,10'i geçti!

İlk seansta yüzde 1 değer kaybeden BIST 100 ikinci seansta da yüzde 0,8 ekside seyrediyor.

Borsa güne tepki alımlarıyla başladıktan sonra tekrar düşüşe geçmişti. BIST 100 Endeksi XU100 ilk seansta önceki ikinci seans kapanışına göre 717,57 puan azalarak günün ilk yarısını 65 bin 379 puandan tamamladı. Birinci seansta, hisse senetleri ortalama yüzde 1,09 oranında değer kaybetti. BIST 30 Endeksi ise ilk seansı 836,36 puan, yüzde 1,04 oranında değer kaybederek 79 bin 529,61'den kapatmıştı.

Önceki seansta 66 bin 96 puandan kapanan BIST 100 Endeksi ilk seansa 285,15 puan ve yüzde 0,43 oranında değer kazanarak, 66 bin 381 puandan başladı. Endeks en düşük olarak 64.853,78 puana kadar geriledi, en yüksek olarak 66 bin 886 puanı gördü. Seans sonunda mali endeks 1104,84 puan azalarak 87 bin 997,85 puana, hizmetler endeksi 381,24 puan değer kaybederek 48 bin 483,27 puana, sanayi endeksi 760,03 puan azalışla 59 bin 952,16 puana geriledi. Böylece önceki kapanışa göre, mali grup hisseler yüzde 1,24 oranında, hizmetler grubu hisseler yüzde 0,78 oranında, sanayi grubu hisseler ise yüzde 1,25 oranında değer kaybetti. Birinci seansta işlem gören hisselerden 53'ü değer kazandı, 304'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Halkbank, Emlak Konut GYO, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank oldu.

Dolar 2,10'u geçerek rekor kırdı

Likiditenin yılsonu nedeniyle zayıf olduğu piyasada siyasi endişelerin sürmesiyle yükselişe geçen dolar, 2,10 seviyesini aşarak rekor kırdı.

Güne 2,0914 liradan başlayan dolar, 2,1040 seviyesine kadar çıkarak tarihin en yüksek düzeyine ulaştı. Sepet bazında TL (yüzde 50 dolar, yüzde 50 Euro) ise 2,49'a çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Bankacılara göre, Başbakan Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklaması önemli bir belirsizliği ortadan kaldırdı. Bankacılar bu belirsizliğin ortadan kalkmasına karşın henüz siyasi endişelerin tamamen bittiğini söylemek için erken olduğunu, gün içinde siyasi gelişmelerin yanı sıra Merkez Bankası'nın döviz piyasasındaki olası adımlarının izlenmeye devam edileceğini söylediler.

İkinci dalga beklentisi kayıpların artmasında etkili oldu

Piyasalarda, ikinci dalga gözaltı ve soruşturmaların gelebileceği beklentisi de kayıpların artmasında etkili oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TCDD'nin yaptığı bazı ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.