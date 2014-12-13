Türkiye, Papa'ya olumsuz bakışın en yüksek olduğu üçüncü ülke

Amerikan PEW araştırma kuruluşu göreve geldiği Mart 2013 yılından bu yana pek çok reforma imza atan Papa Francis'in beğenilme oranlarını araştırdı. Polonya yüzde 92 ile Papa'nın en beğenildiği ülke olurken Mısır yüzde 35 ile Papa’ya ‘olumsuz bakışın’ en yüksek olduğu ülke oldu.

Mısır'ı yüzde 34 ile Ürdün takip ederken Türkiye yüzde 32 ile Papa'ya olumsuz bakışın en yüksek olduğu üçüncü ülke oldu. Papa hakkında görüş sahibi olmayan Türkler’in oranı yüzde 54 olurken olumlu bakanlar ise yüzde 14’te kaldı.