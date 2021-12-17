Türkiye'nin kredi risk primi 5 ayın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayından başlayarak aralık ayına dek toplamda 500 baz puan faiz indirmesi sonrası döviz kurları rekor seviyelere ulaştı. Dolar bugün 17,14'le euro da 19,48'le tarihi zirveyi gördü.

Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) ise gelişmelerin etkisiyle 521 baz puana yükseldi. Kredi risk pirimi en son bu yılın temmuz ayında 538 puana yükselerek zirveyi görmüştü. Bu veriler ışığın Türkiye'nin kredi risk primi 5 ayın zirvesine çıktı.

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CDS Nedir?

Kredi risk primi, bir kredinin geri ödenmeme riskinin tespit edilmesini ve bu riske karşı kredinin sigortalanmasını sağlayan bir değerleme enstrümanıdır. Sigorta şirketleri borçların ödenememesi halinde alacaklının alacaklarını sigortalayan bir sözleşme satar ve bu sözleşmenin fiyatı da ülkenin CDS primidir.

CDS priminin yüksek olması ülke kredibilitesinin düşük olduğu anlamına gelir ve bu durum ülkenin mevcut ekonomik koşullarıyla ilgilidir. Kişi ve kurumların risk altında olduğu, iflas etme-işsiz kalma ihtimallerinin yüksek olduğu ülkelerle CDS(kredi risk primi) yüksektir. Bu durum borçlanma maliyetini artırır, yani kredi ürünlerinin satış fiyatının artmasına sebep olur.