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Ekonomi

Türk Lirası tarihinin en düşük seviyesinde; dolar 17 TL'yi aştı!

17 Aralık 2021 09:03

Dolar/TL dün Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında 15,75'lere kadar çıkarak rekor kırmasının ardından yeni güne de rekor seviyeden başladı.

Dolar güne 15,83 liradan başlarken, daha sonra yükselerek rekorunu 17,14 liraya taşıdı. Euro ise 19,18'le tarihi zirveyi gördü. 

Anlık döviz kurları için tıklayın

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Döviz kurlarındaki artışta Merkez Bankası'nın dün Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı'nda politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14'e düşürmesi etkili oldu.

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