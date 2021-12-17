Merkez Bankası'ndan dövize beşinci müdahale; 16,25 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL yeniden 17 sınırında

Dolar kurunun 17,14 lirayı aşmasının ardından Merkez Bankası dövize müdahalede bulundu. Söz konusu müdahalenin ardından dolar 16,25 lira seviyesine kadar çekildi. Euro ise 19,40'le rekor görmesinin ardından 18,45 seviyesine kadar çekildi.

Saat 14.50 itibariyle döviz kurları yeniden yükselişe geçerken dolar 16,72'ye, euro ise 18,94'e yükseldi.

Merkez Bankası geçtiğimiz haftalarda döviz kurlarına 4 kez müdahalede bulunmuştu. Son müdahaleyle birlikte banka dövize 5. müdahalesini yaptı. Bloomberg HT kaynakları söz konusu müdahalelerin 4-4,5 milyar dolar büyüklüğünde olduğunu ifade etmişti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Dolar/TL'de rekor 17,14

Bu sabah 15,75'le güne başlayan dolar/TL gün içinde yüzde 7'yi aşan değer kazancıyla 17,14 seviyesine kadar geldi. Yaşanan gelişmenin ardından Merkez Bankası dövize müdahalede bulundu.

Döviz kurlarındaki yükselişte dün Merkez Bankası'nın politika faizlerinde 100 baz puan indirime gitmesi ve faizi yüzde 14'e düşürmesi etkili oldu.

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