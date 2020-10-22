Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri Merkez Bankası'nın kararının ardından düştü
22 Ekim 2020 16:19
Türkiye'nin dolar cinsi devlet tahvilleri merkez bankasının beklenmedik şekilde politika faizini yüzde 10.25'te sabit bırakmasınınardından geriledi.
Reuters’ın Tradeweb verilerine dayandırdığı haberine göre, Türkiye'nin 2030'da ya da daha da ileride vadesigelen uzun vadeli tahvillerinin bazıları yaklaşık 0.01 dolar düştü.
Merkez Bankası politika faizini aynı seviyede tutarken, sıkılaştırma adımlarının üst sınırını belirleyen geç likidite penceresi (GLP) faizini yüzde 13,25'ten yüzde 14,75'e yükseltti.
Bankanın önceki ay politika faizini 8.25'ten 10.25'e çıkarması ve bir ay boyunca aldığı kararlar bu ay da sadeleştirme beklentilerini artırmıştı. Reuters anketine katılan 17 kurumun tamamı politika faizinde artış beklediklerini, yüzde 10.25'ten yüzde 12'ye yükseltileceğini öngörmüştü.
Dolar faiz artışının beklendiği PPK öncesi 7.78 TL'ye kadar gerilemişti. Kararın hemen ardından 7.9788 TL'ye yükselerek tarihi zirveye ulaştı.