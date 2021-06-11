A Milli Takım'dan EURO 2020'ye kötü başlangıç

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO) açılış maçında ev sahiplerinden İtalya ile karşılaşan Ay-yıldızlı milli takım, mücadeleden ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle 3-0 yenik ayrıldı ve turnuvaya mağlubiyetle başladı.

A Milli Takım, EURO 2020'nin açılış maçında ev sahiplerinden İtalya ile karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Hollandalı Danny Makkelie yönettiği maçtan ikinci yarıda yediği gollerle 3-0 mağlup ayrılan milliler, turnuvaya mağlubiyetle başladı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Merih Demiral (KK), 66'da Immobile ve 79'da Insigne kaydetti.

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İlk yarıda İtalya kaleye 14 şut çekerken, Türkiye kaleye isabetli şut atamadı. A Milliler, Euro 2004'teki Hollanda-Letonya maçından bu yana (16-0) en kötü istatistiğin sahibi oldu.

İkinci yarıya A Milli Takım, Cengiz Ünder-Yusuf Yazıcı değişikliğiyle başladı. Buna karşın İtalya, ikinci yarıda bıraktığı gibi başladı. Oyunu kontrol eden, sağlı sollu ataklar gerçekleştiren İtalyanlar, 53. dakikada golü buldu. Bu dakikada Berardi, ceza sahası sağ içinden ortaya çıkarmak istedi. Merih Demiral, topu kendi ağlarıyla buluşturdu.

Golün ardından İtalya atakları devam etti. Spinazzola, Insigne ve Locatelli tehlike yaratırken; golü bulan Immobile oldu. Spinazzola'nın kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu 66'da tamamlayan Immobile, takımını 2-0 öne geçirdi. 31 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ilk kez büyük bir turnuvada İtalya adına gol attı.

79.dakikada Insigne'nin golü geldi. Kaleci Uğurcan Çakır'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top, İtalya atağına döndü. Imbobile, bekletmeden topu ceza sahası sol içinde bıraktı. Insigne, meşin yuvarlağı uzak direğin yanından ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İtalya sahadan 3-0 galip ayrıldı. İlk maçından puansız ayrılan Ay Yıldızlılar, gruptan çıkma umutlarını Galler ve İsviçre maçlarına bıraktı.

Ay-yıldızlı milli takımımız A Grubu'ndaki ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile karşı karşıya gelecek.

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