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Türkiye-İtalya maçından kareler

11 Haziran 2021 23:59

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2020 Avrupa Şampiyonası (EURO) açılış maçında ev sahiplerinden İtalya ile karşılaşan Ay-yıldızlı milli takım, mücadeleden ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle 3-0 yenik ayrıldı ve turnuvaya mağlubiyetle başladı.

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A Milli Takım, EURO 2020'nin açılış maçında ev sahiplerinden İtalya ile karşı karşıya geldi.

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Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Hollandalı Danny Makkelie yönettiği maçtan ikinci yarıda yediği gollerle 3-0 mağlup ayrılan milliler, turnuvaya mağlubiyetle başladı.

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İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Merih Demiral (KK), 66'da Immobile ve 79'da Insigne kaydetti.

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Ay-yıldızlı milli takımımız A Grubu'ndaki ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile karşı karşıya gelecek.

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Türkiye-İtalya maçından kareler

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Türkiye-İtalya maçından kareler

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