Türkiye ile Rusya arasında açıklama savaşı

Millî Savunma Bakanlığı’nın sabah saatlerinde İdlib’de çıkan çatışmalarda Türk askerlerinin şehit olduğunu duyurmasının ardından Türkiye ve Rusya'dan bölgede yükselen gerilime ilişkin çelişkili açıklamalar geldi.

Suriye Ordusu'yla çatışmanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri misilleme yaptığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da karşı ateş açılarak 40'a yakın hedefin vurulduğunu söyledi. Rusya Ordusu ise "Suriye hükümeti güçlerine yönelik bir saldırı yok" dedi ve Türkiye'nin İdlib'de attığı adımlarda Rusya'yı bilgilendirmediğini belirtti. Rusya'ya Türkiye'den yanıt, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, "Türkiye Rusya’ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir. Bu son olayda da bilgi verilmiştir" dedi.

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İdlib’de Türk askerlerinin Suriye Ordusu’yla çatışma sonucu şehit olduğunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘saldırılara misliyle karşılık verildiğini' söyledi. Erdoğan, “Gerek fırtına obüslerimizle gerekse F-16’larımızla şu anda oradaki belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor” dedi. Erdoğan "30-35 civarı rejim unsururun etkisiz hale getirildiğini" söylerken "40'a yakın nokta hedeflerimiz arasında" diye konuştu.

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TSK'nın misilleme görüntüleri paylaşıldı

Erdoğan’ın açıklamalarıyla birlikte Millî Savunma Bakanlığı da İdlib’de Suriye Ordusu tarafından yapılan topçu atışına Türk Silahlı Kuvvetleri’nin misilleme yaptığını, video görüntüleri paylaşarak duyurdu.

"Türkiye, Rusya'yı bilgilendirmedi"

Rusya’nın Erdoğan’ın 'misilleme' açıklamasına yanıtı gecikmedi. Rusya ordusu, Türk uçaklarının Suriye hükümeti güçlerine ait mevzilere vurmadığını açıkladı.

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Rusya ordusu, 6 askerin şehit olduğu çatışmaya ilişkin ise Türkiye’nin İdlib’de atacağı adımlarla ilgili kendilerini bilgilendirmediğini ve bu nedenle Türkiye'nin Suriye Ordusu’nun hedefi olduğunu söyledi.

AKP Sözcüsü: "Bilgi verilmedi" sözü doğru değil

Karşı açıklama bu kez AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. Çelik, Rusya’nın “Türkiye bizi bilgilendirmedi” açıklamasına “Rusya’ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye Rusya’ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir. Bu son olayda da bilgi verilmiştir. Bilgi verilmediğinin söylenmesi doğru değildir” ifadeleriyle yanıt verdi.

"Erdoğan ve Putin görüşmesi organize edilebilir"

İki ülke arasında 'bilgilendirme' tartışmasına Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da dahil oldu. Peskov, Rusya ve Türkiye ordularının Suriye konusunda sürekli iletişim hâlinde olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib'deki gelişmelerin ardından henüz telefon görüşmesi yapmadığını söyleyen Peskov, bunun hızlı şekilde organize edilebileceğini belirtti. Peskov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın konu hakkında gerekli açıklamaları yaptığını da vurguladı.