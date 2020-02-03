Erdoğan'dan Rusya'ya: Muhatabımız Suriye rejimidir; önümüzü kesmeyin, harekât devam ediyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de Suriye ordusuyla çıkan çatışmada 4 askerin şehit olmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda zaten harekât devam ediyor" ifadelerini kullandı. Rusya'ya da seslenen Erdoğan, "Muhatabımız Suriye rejimidir; önümüzü kesmeyin" dedi.

Ukrayna'ya günübirlik ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bugün Suriye rejimi tarafından düzenlenen kalleş saldırıda şehit olan askerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Aynı saldırıda 9 askerimiz de biri ağır olmak üzere yaralandı. Yaralılarımızın tedavisi şu anda hastanelerde devam ediyor" diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye daha önceki saldırılar gibi bu saldırıların cevabını da misliyle şu anda vermiş durumda, vermeye de devam ediyor. Gerek fırtına obüslerimizle gerekse F-16’larımızla şu anda oradaki belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor. Ülkemizin, milletimizin İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temin için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye’nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaktır." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Ukrayna ile 2011 yılında tesis ettiğimiz yüksek düzeyli stratejik konsey toplantılarını devam ettirdik. Bu defa sekizincisi için Kiev’e hareket edeceğiz. Bu defa ülkelerimiz arasında düzenli olarak işleyen yüksek düzeyli stratejik konsey mekanizması çerçevesinde bir araya geleceğiz. Heyetimde ilgili bakanlarımız ve kurum başkanlarının yanı sıra değerli milletvekillerimiz de yanımızda bulunuyor. Gelişmeler nedeniyle Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Ankara’da kalmasına karar verdik." düşüncelerini dile getirdi.

Erdoğan, "Ziyaretim kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alma imkânımız olacak. Güncel bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunacağız. Yeni anlaşmalara imza atarak ilişkimizin ahdi zeminini de güçlendireceğiz." dedi.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü.

"Turizm rakamlarında her sene yeni rekorlar kırıyoruz. 2019 yılında ülkemize gelen Ukraynalı sayısı 1,5 milyonu buldu. İkili ticaret hacmimiz 5 milyar dolar seviyesini yakalamış vaziyette, Ukrayna ile ihracatımızda yüzde 30’luk bir artış yaşandı. Ocak ayı rakamları hem Ukrayna hem de diğer ülkelerle ihracatımızın yükseliş trendini sürdürdüğünü gösteriyor. Ülkemiz karşılaştığı onca badireye rağmen hamdolsun ihracatçılarımızın gayretleriyle dış ticarette destan yazmaya devam ediyor. Ukrayna ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu amaçla ülkelerimiz arasında serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyoruz.

Stratejik ortağımız ve Karadeniz’den komşumuz olan Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü her platformda savunmaya devam edeceğiz. Kırım’ın yasa dışı ilhakını tanımadık, tanımıyoruz.

Ülkenin doğusundaki duruma barışçıl yöntemlerle çözüm bulunması yönündeki tüm gayretleri destekliyoruz. Kırım’daki kardeşlerimizin durumu her zamanki gibi üstte yer alıyor.

Şu anda zaten harekât devam ediyor. Tespit edilen 40’a yakın nokta sürekli operasyonun hedefleri arasında. İlk belirlemelere göre de 30-25 civarında karşı taraftan Suriyeli etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Fakat noktayı koymak yok. Aynı şekilde operasyon devam ediyor.

Özellikle Rus yetkili makamlara da ‘Muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir. Bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın. Burada bir taraftan şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Şu anda biz F-16’larımızda dahil olmak üzere, fırtına obüslerimiz ve toplarımız arazide. MİT’in belirlenmiş noktalar ateş altında tutuluyor.

Dışişleri Bakanımız, MİT Başkanı ve Savunma Bakanımız olsun muhataplarıyla görüşme kanallarını aralıyorlar. Dışişleri Bakanımız dün veya evvelsi gün bir görüşme yapmıştı. Bu arada çok daha önemlisi bu süreçte istediğimizi alamazsak bende muhatabımla görüşmek suretiyle işin ciddiyetini kendilerine ifade ederim. Arazide gerek Rus gerekse bizim generallerimiz var. Generallerimiz sık sık görüşme yapıyorlar.

‘Yüzyılın Planı’ tepki

Bu planla ilgili gerek Cuma günü gerekse daha önce yaptığım açıklamada bunun işgal planı olduğu, bunun bir barış planı olmadığını açıklamıştım. Fakat ben bu yapılan açıklamadan öte buradan bizim çıkardığımız bazı başlıklar var ki bunlar önem arz ediyor. Bunlardan bir tanesi; metinde ‘Filistin tarafı’ şeklindeki ifadelerin hepsi birer aldatmacadır.

Metnin içinde mesela ‘Filistin tarafı Yahudi yerleşimlerinin İsrail sınırları içinde kaldığını kabul etmeli’ diyor. Yalan. Hamas, silahlarını verecek de İsrail nükleer silahı ne olacak? Böyle bir şey olabilir mi? Bunların hepsi orada bir yerde topraklarında direniş mücadelesi veren insanlar. Ben de dün Hamas’ın lideriyle İstanbul’da görüşmemizi yaptım. Diğerleri PKK, PYD ile ABD’de, Fransa’da görüşmelerini yapıyorlar, ee, biz kendi topraklarının kurtuluşu için mücadele verenler adına bir görüşme yapmayacağız. Yaptığımız zaman da beyler rahatsız olacak. Böyle bir şey olamaz.

Bir diğer konu Filistinlilere ‘Yüzyılın Anlaşması’nı tanımak için 4 yıl süre tanınması… Ciddi bir sıkıntı da burada. Yüzyılın Anlaşması dikkat edin 80 sayfadan oluşuyor. ‘Birleşik Kudüs, İsrail’in başkentidir’ başlığını atmışlar. Filistin’in dışındaki 5-6 milyon kişi Filistin’e giremeyecek.

Yurt dışında yaşayan Filistinlilerin dönüşü engelleniyor. Bu rakam 5-6 milyon; bir cinayet, bir felaket.

Flistinlilerin haklarını olanı vermemişlerdir. Zaten Gazze'nin elektriğini, suyunu kesmişlerdir. Zulmün sınırı olur mu? Netanyahu'nun Trump'la yaptığı basın toplantısı manidardır. Seçim kaybetmiş biriyle Trump’ın bir arya gelmesi ve orada da 3 tane Arap ülkesinin büyükelçisinin alkış tutması zilletin bir ifadesidir."