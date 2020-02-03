Rusya'dan Erdoğan'a jet yanıt

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Rusya ordusu, Türk uçaklarının Suriye sınırını ihlal ettiğinin ya da Suriye hükümeti güçlerinin mevzilerinin vurulduğunun tespit edilmediğini duyurdu. Moskova'dan yapılan açıklamada Türkiye'nin Rusya'yı bilgilendirmeden İdlib'e hareket ettiği, bu nedenle Suriye Ordusu'nun hedefi olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Türk birlikleri 2 Şubat’ı 3 Şubat’a bağlandığı akşam saatlerinde Rusya tarafına bilgi vermeden İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde hareket ettiler ve Suriye hükümet güçlerinin Serakib yerleşim biriminin batısındaki teröristlere yönelik saldırısının hedefi oldu” ifadeleri yer aldı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya'nın "Bize bilgi verilmedi" açıklamasına yanıt vererek şunları söyledi: "Rusya’ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye Rusya’ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir. Bu son olayda da bilgi verilmiştir. Bilgi verilmediğinin söylenmesi doğru değildir"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Türkiye daha önceki saldırılar gibi bu saldırıların cevabını da misliyle şu anda vermiş durumda, vermeye de devam ediyor. Gerek fırtına obüslerimizle gerekse F-16’larımızla şu anda oradaki belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor" dedi.

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