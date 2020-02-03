İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, İdlib'de çıkan çatışmada 8 kişinin şehit olduğunu duyurdu. Erdoğan, şehit olanların 5'inin asker, 3'ünün sivil olduğunu belirtti.

Çatışmanın ardından sınırın sıfır noktasına giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Rusya'ya bilgi verilmediği iddialarını reddederken, "Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi" dedi.

"76 rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir"

Akar, çatışma sonrası 54 rejim hedefinin ateş altına alındığını belirtirken, "Çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 76 rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir" ifadesini kullandı.

Şehit olan 8 kişiden 4'ünün kimliği belli oldu

İdlib'de şehit olan 5 asker ve 3 sivil personelden 4'ünün kimliği belli oldu. Şehit olan askerlerin isimleri, Piyade Uzman Çavuş Serkan Deprem, Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan, Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler olarak duyuruldu. Hayatını kaybeden sivil personelin ise TIR şoförü İsmail Akatay olduğu açıklandı.

Akatay'ın acı haberi ailesine ulaştı. 3 çocuk babası şehit Akatay'ın evi bayraklarla donatıldı. Akatay'ın ne zaman defnedileceği konusunda ise henüz açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanlığı: Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit olan dört askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir" paylaşımını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağolsun. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır!" ifadelerini kullandı.

35 Suriye askeri 'etkisiz hale getirildi'

BBC World'ün aktardığına göre açılan karşı ateşte 35 Suriye askerinin "etkisiz hale getirildiği" belirtildi. Şam konuyla ilgili açıklamada bulunmadı. Şam'ın resmi devlet ajansı SANA, Türkiye'nin verdiği karşılık sonucunda ölen asker olmadığını iddia etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'da yaptığı paylaşımda başsağlığı dileyerek, "İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4 Türk askerinin şehit düştüğü saldırıyla ilgili olarak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı , kalmayacaktır!" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Çelik: Gerçekleştirenler bedelini ödeyecek

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Suriye rejimi, kahraman askerlerimizin yerleri önceden koordine edilmesine rağmen bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıyı gerçekleştirenler bunun bedelini ödeyecektir" ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Suriye rejimi, kahraman askerlerimizin yerleri önceden koordine edilmesine rağmen bir saldırı gerçekleştirdi. İdlib mutabakatı rejim tarafından bir kere daha ihlal edildi. Rejim bunun karşılığını daha sert şekilde görecektir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri çatışmaların önlenmesi, terörle mücadele ve sivil halkın korunması için gayret gösterirken, rejim terör faaliyeti gerçekleştirmeye devam ediyor. Rejimin bir terör örgütü gibi davranması tüm bölge için tehdittir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri yapılan her saldırıya en ağır bedeli ödetecek güçtedir. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir. TSK milli çıkarlarımızı ve insani değerleri korumak için insanlık düşmanlarıyla mücadele etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun. Kahramanlarımıza rahmet olsun. Bu saldırıyı gerçekleştirenler bunun bedelini ödeyecektir."

Erdoğan'dan yanıt: Misliyle karşılık veriyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Türkiye daha önceki saldırılar gibi bu saldırıların cevabını da misliyle şu anda vermiş durumda, vermeye de devam ediyor. Gerek fırtına obüslerimizle gerekse F-16'larımızla şu anda oradaki belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor" dedi.

Rusya'dan Erdoğan'a yanıt

Erdoğan'ın fırtına obüsleri ve F-16'larla karşılık verildiği açıklamasına yanıt Rusya Ordusu'ndan geldi. Ordu'dan yapılan açıklamada, Türk uçaklarınını Suriye sınırını geçmediğini ve Şam güçlerinin bulunduğu bölgelerin vurulduğuyla ilgili bir kayıt alınmadığı belirtildi.

İdlip'te geçen hafta ne oldu?

Suriye ordusu ve Rusya geçen haftalarda muhalefetin eliden kalan son bölge olan İdlib'e saldırılarını sıklaştırmıştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk askeri kuvvetlerinin İdlib yakınlarındaki Kafr Amim'e asker sevkiyatı yaptığını, köy girişine tank, zırhlı araç gibi lojistik ve askeri malzemeler getirdiğini iddia etmişti. Farklı kaynaklara dayandırılan habere göre TSK İdlib'in güneydoğusunda bulunan Serakib'i üç bölgeden kuşatan bir askeri nokta kurdu. Suriye ordusunun, TSK gözlem noktalarının bulunduğu noktaları kontrol altına aldığı biliniyor.

Akar sınırda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK'nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.

Bahçeli: İdlib, Türkiye düşmanlarına zindan edilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "İdlib, Türkiye düşmanlarına zindan edilmeli. Katiller döktükleri kanın bedelini şu yada bu şekilde ödemelidir." dedi.

''Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye'ye huzur ve güvenlik kesinlikle gelmeyecektir" diyen MHP lideri "Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığının kalmadığını" söyledi.

Bahçeli ayrıca, "Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir'' sözleriyle Kremlin yönetimini eleştirdi.